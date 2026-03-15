Fight: Audi RS3 competition limited vs BMW M2 CS vs AMG A45 S

Hoe meet de rest van Duitsland zich tegen de duurste Duitser?

In de autowereld is het inmiddels heel normaal om een of ander jubileum aan te grijpen om een speciale versie van een toch al dure auto uit te brengen. Het vijftig jarig bestaan van een vijfpitter is er blijkbaar zo een. En daarom besloot Audi om de RS3 competition limited uit te brengen. Een speciale editie van de auto die pas sinds 2011 bestaat en dus nog maar 15 jaar de vijfcilinder als kloppend hart heeft.

Genoeg reden voor ons om de speciale RS3 het eens uit te laten vechten tegen de concurrentie. En omdat we het dan toch over speciaaltjes hebben, leek het ons ook gepast om dan niet alleen de gewone BMW M2, maar ook de BMW M2 CS erbij te pakken. Vanuit Affalterbach is de concurrentie wat karig, want daar ontbreekt het vooralsnog aan echte speciale edities van de AMG A45 S.

Duurder maakt beter?

Het meest indrukwekkende cijfer van de competition limited is zijn prijs. Voor minder dan 151.490 euro hoef je niet bij Audi aan te kloppen voor dit groene monster. Daarvoor krijg je exact dezelfde aandrijflijn als in de 35.000 euro goedkopere standaard RS3: een 2.5 TFSI vijfpitter die goed is voor 400 pk en 500 Nm en waarmee een sprint naar 100 km/u in 3,8 seconden gedaan is. Toch zit er verschil tussen de standaard versie en de competition limited. waar de ‘normale’ RS3 bij 250 km/u het voor gezien houdt, trekt de feesteditie door naar 290 km/u.

Dat klinkt allemaal enorm indrukwekkend, tot je de Mercedes-AMG A45 S erbij pakt. Hij niet de goedkoopste met een vanafprijs van 121.284 euro, maar presteert ook wel iets beter. De AMG heeft de oude vertrouwde tweeliter vierpitter in het vooronder liggen, waar hij 21 pk meer uit weet te halen dan de RS3 met een extra cilinder en een halve liter meer slagvolume. Dat resulteert overigens niet in een lagere sprinttijd. De A45 S heeft 0,1 seconde langer nodig om de 100 km/u aan te tikken. De standaard begrenzing ligt precies tussen die van de reguliere RS3 en de RS3 competition limited in op 270 km/u.

Nog duurder maakt nog beter!

Het kan natuurlijk ook niet anders dan dat je in de BMW M2 en M2 CS een drieliter zes-in-lijn terugvindt. Daar betaal je ruim 15.000 euro meer voor dan een standaard RS3, maar krijg je ook minimaal 80 pk en 100 Nm meer voor. Niet dat je daarmee de een RS3 in een sprint kunt verslaan. De M2 is de langzaamste van het stel en heeft vier hele seconden nodig om op de 100 km/u te komen. Daarnaast is ook de BMW M2 op 250 km/u begrensd.

Ben je bereid om 166.617 euro neer te tikken voor de extra lichte en extra krachtige M2 CS, dan wordt het een ander verhaal. In dat geval stijgt het vermogen naar 530 pk en 650 Nm. Daarmee wordt het ineens mogelijk om de A45 S te verslaan en de RS3 te evenaren in een dragrace. De topsnelheid van de CS ligt veruit het hoogst en is begrensd op 302 km/u. Kortom, de enige waarmee te pochen valt dat ‘ie wel harder dan 300 km/u kan.

Is lichter dan misschien ook beter?

Niet geheel onbelangrijk: de BMW’s in het overzicht zijn de enige die het moeten doen met aandrijving op slechts de achterwielen. Zowel de RS3 als de A45 S hebben aandrijving op alle vier de wielen. En ondanks dat de M2 en de M2 CS de aandrijving op de voorwielen missen, zijn ze beide ruim de zwaarste. De M2 tikt 1.805 kg aan, en de CS is ietsjes lichter met 1.775 kg. Nu zou je verwachten dat de AMG A45 S de lichtste zou zijn, maar niets is minder waar. De Merc legt 1.680 kg in de schaal, waar de RS3 40 kilo daaronder blijft.

Als je puur naar de cijfers kijkt, dan wint de BMW M2 CS puur op brute kracht. Ook de M2 komt er heel sterk uit. Tussen de A45 S en RS3 is het allemaal wat spannender. Alle cijfers liggen best dicht bij elkaar. Het nadeel is dat de upgrades die de RS3 competition limited in deze cijfertjesvergelijking weinig toevoegen. De betere ophanging en extra aero-elementen moeten zich vooral vertalen in een betere wegligging en strakker stuurwerk. Het kan dus prima zijn dat de speciale Audi de rest van de concurrenten lachend verslaat op een rondje Zandvoort.