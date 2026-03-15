BMW verwacht niet dat deze techniek een terugkeer gaat maken

Ooit zat BMW op de eerste rang met een bijzondere techniek, maar nu acht het merk de kans klein dat deze terugkeert.

We willen niet volledig @Johanneke gaan op de crossover-wereld, maar het is wel zo dat veel ‘proportioneel uitgedaagde’ auto’s vaak onderschat worden vanwege hun uiterlijk. Je zou zeggen dat een merk als BMW zich niet waagt aan dergelijke projecten, maar dat deden ze toch met de i3 in 2013. Een soort MPV-achtige hatchback voor de moderne wereld. Is het moeders mooiste? Zeg het maar. Bijzonder was het in ieder geval en het ding zat vol met vernuft om BMW’s i-label te lanceren. In tegenstelling tot de PHEV BMW i8 was de i3 de allereerste volledig elektrische BMW. Voor een kleine hatchback was ‘ie praktisch voor zijn buitendimensies. Alleen die EV-specs, die waren nog niet denderend. Zelfs onder de allerbeste omstandigheden was 160 kilometer rijbereik het beste wat je ging krijgen. Range-anxiety was nog volop aanwezig des tijds.

BMW i3 REx

Daar kwam een oplossing voor: de BMW i3 REx. Met de REx van Range Extender. Oké, de i3 was er dus ook als niet volledig elektrische versie, maar dan zorg je er wel voor dat de toegevoegde 647 cc grote tweecilinder uit de BMW C650 motorscooter als aggregaat kan dienen. Het idee is dan ook dat de i3 REx enkel aangedreven wordt door de elektromotoren en stekkeren nog steeds effectief is, maar als de batterijen leeg zijn kan de plofmotor voor iets meer rijbereik zorgen. Nog steeds betreft het ‘maar’ 250 kilometer, maar dat is weer 100 kilometer meer dan de niet-REx.

Tegenwoordig is de EREV (Extended Range Electric Vehicle) voor vele fabrikanten een manier om EV-technologie voor twijfelaars aan te bieden. Nu is de techniek dus net zo relevant als het in de dagen van de i3 was, ook auto’s als de Fisker Karma gebruikten een dergelijke setup. Heden ten dage zou de EREV dus voor BMW een mooie toevoeging kunnen zijn, zeker omdat ze met de i3 dus al sinds het begin erbij waren. Er gingen dus ook geruchten dat de aankomende X5 wellicht als EREV zou komen, want BMW zet bij dat model naast benzine, hybride, diesel en elektrisch ook in op waterstof. Als duizendpoot zou een extra aandrijflijn dus wellicht de keuze nog meer reuze kunnen maken.

BMW over Range Extenders

Joachim Post, de R&D-baas van BMW, had het over de Range Extender bij de jaarlijkse conferentie die het merk houdt over de StaVaZa. Het is vrij eenvoudig: BMW heeft momenteel geen plannen om iets te doen met een Range Extender. Volgens Post is de Range Extender een mooie tussenweg om range-anxiety te voorkomen. In 2013 werkt dat misschien, maar anno 2026 zijn er betere oplossingen. Waaronder de 800V-architectuur uit de BMW iX3 die lekker snel kan laden en belangrijker, 800 kilometer rijbereik biedt. “We zitten in een steengoede positie zonder Range Extenders, dus ze voegen niks toe”. Het enige dat het nog kan bieden is een oplossing voor mensen die wel EV willen rijden, maar niet (op genoeg plekken) kunnen opladen. Al lijkt dat natuurlijk steeds beter te gaan.

Ook blijkt dus dat de Range Extender voor de BMW (i)X5 flauwekul is. Aan de andere kant, als de EV-versie zo goed is, zou je hetzelfde kunnen zeggen over een waterstofversie. En die komt gewoon, zo wordt nogmaals duidelijk. Dit omdat BMW ondanks alle weerstand tegen waterstof gelooft dat het een extra oplossing kan bieden voor uitstootvrije auto’s. Je weet het pas als je het probeert.