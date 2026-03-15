Deze Volvo 1800S is geen restomod, maar wél gerestaureerd

Deze auto is 59 jaar oud, maar oogt fabrieksnieuw.

Ook de Volvo P1800 ontkomt tegenwoordig niet aan restomodders. Cyan Racing kwam een paar jaar geleden al met een moderne versie van de P1800 en vorige maand kwam het nieuws dat Niels van Roij P1800’s gaat verbouwen. Op dit exemplaar zijn echter geen LED-koplampen te bekennen. Deze ziet er nog net zo uit als in 1967. En dat mag je vrij letterlijk nemen.

Spotter @joosstra heeft een neusje voor klassiekers en stuitte op deze bijzonder fraaie Volvo 1800S. Deze auto oogt – zoals hij zelf zegt – alsof hij net uit de fabriek is gerold. Op de foto’s zien we inderdaad een auto die in smetteloze conditie verkeert. Het lijkt er dus op dat deze Volvo recent een restauratie heeft ondergaan. Of een goede poetsbeurt bij onze vriend Rick. Maar we denken toch een restauratie.

De letter S

De ‘S’ in 1800S staat niet voor Sport, zoals we van veel auto’s gewend zijn. Deze letter staat voor Sverige, oftewel Zweden. De eerdere P1800 was namelijk niet gebouwd in Zweden. Deze werd door Jensen in elkaar geschroefd in Engeland.

Omdat de kwaliteit van de Britse Volvo’s te wensen overliet – je verwacht het niet – besloot Volvo de productie toch naar Zweden te halen. Zo werd de P1800 vervangen door de 1800S. De 1800S heeft in principe dezelfde 1,8 liter viercilinder, maar het vermogen steeg wel met zes hele pk’s. Het totaal komt daarmee uit op 96 pk.

53 jaar bij dezelfde eigenaar

Zoals @joosstra al ontdekt had, heeft deze auto een interessante historie. Een kentekencheck wijst uit dat deze auto al sinds 1973 in handen van de vorige eigenaar is geweest. In januari wisselde de auto voor het eerst in 53 jaar van eigenaar.

Deze Zweedse parel – die ook écht uit Zweden komt – zetten we deze week in het zonnetje als de Spot van de Week.

