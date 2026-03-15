Deze camper op Marktplaats is pas écht een Defender-kloon

Door een paar omwegen kan je beweren dat de basis voor deze camper op Marktplaats echt een kloon is van de Land Rover Defender.

Als we het hebben over de Ineos Grenadier (wat niet vaak gebeurt), spreken we vaak van een Defender-kloon. Want laten we wel wezen: Brits bedrijf dat met een ruige, ietwat basale, vierkante offroader komt, net nadat de Defender die daar altijd heeft gezeten een moderner ding wordt: dat doen ze grotendeels zelf. En vooruit, aangezien de Defender in het begin veel te verduren kreeg, is de wens voor een alternatief voor mensen die dat moderne spul niet willen begrijpelijk. Er is echter een reden dat de totale Grenadier-verkoop ongeveer gelijk is aan de jaarlijkse verkoop van een Defender. Land Rover blijft heilig.

Defender-klonen

Waarom eigenlijk? De Land Rover Defender was eigenlijk niks anders dan een steeds geëvolueerde versie van de originele Land Rover. Die werd in 1948 bedacht als inzetbare alleskunner, een soort Britse Willys Jeep. Steeds meer komt er dan een wens voor meer alledaagse inzetbaarheid, maar ook basale versies blijven handig voor bijvoorbeeld militaire doeleinden. Dat zorgde ervoor dat de Defender lokaal gebouwd ging worden in Spanje door een firma genaamd Santana. Waar je nog goed moest zoeken om te zien dat het een Spaanse LaRo was en geen Britse.

Iveco

Toen Land Rover zich terugtrok van de Santana-productie in Spanje, gebruikte Santana de mallen voor de Spaanse Land Rovers voor hun model genaamd PS-10 uit 2002. Ondanks een nieuwe voorkant zonder Land Rover-grille en horizontaal geplaatste ronde koplampen, was het duidelijk dat de basis nog erg Defender is. Het hebben van een robuuste offroader zorgde ervoor dat de Santana’s ook populair werden voor publieke diensten in Spanje en omstreken. Dat gaf de Italianen een idee. Onder het merk Iveco, een samenvoeging van allerlei bouwers van bedrijfswagens, werd de Santana PS-10 in Italië gebouwd onder die merknaam. Wel met iets meer een eigen gezicht dankzij Giugiaro. De Iveco Massif was het resultaat.

Iveco Massif camper

Een megasucces was de Iveco Massif niet, maar goed, zo had de dienstverlening in Italië een potente, in Italië gebouwde 4×4 met de mallen van een Land Rover Defender. Wel lagen voorin door Iveco gebouwde dieselmotoren, gelijkwaardig aan de Fiat MultiJet-blokken. Het ging in dit geval om wat je ook vindt in een Iveco Daily, een 3.0 liter grote diesel met 150 pk en 350 Nm (optioneel 175 pk en 400 Nm). De Massif werd nog ‘opgevolgd’ door de Campagnola als iets meer aangeklede versie, maar zoals gezegd: grote cijfers waren het niet en in 2011 stopte de productie. Ze kwamen ooit naar Nederland maar hier eentje vinden is lastig.

Zo, een lekker lange intro voor een occasion die we vinden op Marktplaats. Verrassing, we hebben een Iveco Massif gevonden. Wel eentje die iets meer biedt dan de gemiddelde Massif: het is een camper. Zo’n eentje waar er een hefdak op is gezet als slaapgedeelte, maar verder is het niet zo’n overdreven overland-ding als je vaker ziet. Nee, het is allemaal redelijk subtiel gehouden en zonder de Land Rover-badge valt het allemaal wat minder op. Hoop je.

De plaatsing van het hefdak is in 2018 gebeurd. Het hefdak van de Iveco Massif camper bestaat uit aluminium en er zitten zonnepanelen op. Dit om voor wat stroom te zorgen ‘off the grid’. Mocht je echter gewoon op een camping gaan staan, dan zit er ook een stroomaansluiting op voor 220V-stroom voor al je apparaten. Een wasbak en kooktoestel zitten waar normaliter de achterbank zou zitten en op veel plekken zitten opbergvakken. Het kan knus worden in een camper als deze, dus moet je slim zijn qua inrichting.

De basale insteek merk je in het interieur, alles is wat plasticerig en vooral erg robuust. Wel is er een radio ingebouwd en een achteruitrijcamera. Wat je wel goed kan gebruiken: een handgeschakelde zesbak met hoge en lage range.

Kopen

Los van het zijn van een camper is de basis een Iveco Massif uit 2010. In dit geval met de 150 pk sterke diesel. Ook al zorgt de zesbak met instelbare range dat je overal kan komen, je moet geen haast hebben. De normaliter 2,1 ton zware Massif doet normaal 0 naar 100 in zo’n 11 seconden met een top van 140 km/u. De camperopbouw zorgt voor een gewicht van 2.545 kg, dus dat zal nog ietsje minder zijn. Het zilveren ding heeft maar 109.000 kilometer gelopen.

Toegegeven, het aanbod campers op Defender-basis is groter want die waren populairder. De Iveco Massif als camper is zeldzamer, dus lastiger te bepalen wat het zou moeten kosten. De verkoper meent 24.950 euro. Hebben? Dan moet je naar Marktplaats afreizen.