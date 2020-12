Magnifieke instap sportwagens: dit zijn er 11 op een rij! - Autoblog.nl

We zetten 11 magnifieke instap sportwagens op een rij.

In heel veel gevallen geldt dat het duurste ook het beste is. Met auto’s is dat niet anders. Wil je meer uitrusting, meer luxe, meer raffinement, meer vermogen en meer hardware, dan zul je natuurlijk ook meer moeten betalen. Dat is heel erg simpel.

Maar in sommige gevallen ligt het net even anders. Het gaat om twee dingen: de som der delen en de prijs. Wat bedoelen we met de som der delen? Dat is eigenlijk vrij simpel: het totaalplaatje. Goed voorbeeld is de Saab 9-3 Viggen. Deze was aanzienlijk sneller dan de Aero, maar zeker niet fijner. Het totaalplaatje raakte meer uit balans. Dan heb je ook nog eens de prijs die mee speelt. Voor welk bedrag heb je die topuitvoering die het beste zou moeten zijn? En wil je eigenlijk die extra hardware wel?

Nee, niet altijd. Daarom zijn wij van Autoblog eens gaan kijken naar auto’s uit het heden en relatief korte verleden die (veel) beter zijn als instapper dan een model uit het midden of de top van de range. We hadden al eens een overzicht met instappers in het algemeen, nu kijken we naar magnifieke instap sportwagens:

Porsche 968 Club Sport

1992

We beginnen met misschien wel de ultieme instap sportwagen. Tegenwoordig is het een van de meest gezochte Porsches. Destijds konden de Duitsers ze niet aan de straatstenen kwijtraken. De Porsche 968 was de opvolger van de 924 en 944. In zijn eigen recht een heel erg geslaagde doch verouderde auto in de jaren ’90. En ook best prijzig, want een kale 968: 166.450 gulden! Daarom moest je kiezen voor de kalere en meer hardcore 968 Club Sport, die was slechts 137.500 gulden. Tegenwoordig brengt een goede CS veel meer op en vraagt Porsche aanzienlijke meerprijzen voor RS-uitvoeringen.

BMW 840Ci (E31)

1993

De BMW 850i was een enorm prestigieuze auto destijds. Een twaalfcilinder GT die het de Porsche 928 en Mercedes SL het lastig mocht gaan maken. Dat lukte heel erg aardig. De V12 was onnoemelijk soepel, maar bijna Jaguar-esque: veel dorst en weinig power. Toen in 1993 de 840Ci kwam, was dit overduidelijk ‘het goedkope’ model van de 8-Serie, maar dat zag je bijna nergens aan. Qua prestaties merkte je er ook nergens wat van, want in plaats van 299 pk had de 840Ci een gezonde 286 pk. Ook was deze een stukje lichter en ook nog eens in de neus. Om te rijden minimaal net zo fijn.

Lamborghini Diablo SV

1995

Het is onmogelijk voor te stellen, maar Lamborghini maakte dus dezelfde ‘fout’ als Porsche. Want van hun uiteindelijk meest iconische model, maakten ze een instap sportwagen. De Diablo SV was een lichtere, scherpere en snellere versie. Omdat de meeste luxe eruit gehaald was, vond Lamborghini het logisch om de prijs daarop aan te passen. De SV was niet aalleen de coolste Diablo, maar destijds ook de goedkoopste. De auto is wel een auto voor échte man met een flinke lap borsthaar en ongewassen oksels. De Diablo heeft uiteraard geen radio en airco, maar ook geen stuurbekrachtiging! Tegelijkertijd staat er een onbehouwen V12 met 530 pk achterin te stampen, zonder tractiecontrole.

Ferrari 550 Maranello

1996

We smokkelen een heel klein beetje, want destijds was de 550 Maranello de enige keuze. Echt sprake van een instap sportwagen is er dus niet, maar we zullen het even toelichten. Later in de cariere van de Maranello kwamen er allerlei andere varianten die eigenlijk niets toevoegden. De twaalfcilinder Ferrari’s waren zwaarder en comfortabeler. Bij de 550 was de afstelling precies goed: hard, maar fair. Voor de snelwegen op Europa meer dan voldoende comfort en op de Alpenpassen was de auto voldoende wendbaar. Alles aan de 550 Maranello was eigenlijk perfect en elke verandering storend. Een 575M GTC moest ervoor in de plaats komen, maar was uiteindelijk minder leuk dan de eerste 550 Maranello.

Honda NSX (NA1)

1997

De Honda NSX is een bijzondere auto. Niet zozeer qua verkoopaantallen, alhoewel de auto zeker niet dramatisch slecht verkocht. Om de NSX interessanter te maken, voegde Honda telkens meer luxe toe en diverse items om de auto interessanter te maken. Optioneel kon je kiezen voor een automaat of targadak, bijvoorbeeld. De NSX-T was zwaarder én had een minder stijve carrosserie. De NSX met automaat had een motor met iets meer dan 250 pk, omdat de bak niet meer aankon. De NSX Type R is misschien wel een betere auto, maar die uitvoering is zeer prijzig en erg spartaans, wat juist het karakter van de NSX beïnvloed.

Aston Martin DB9

2004

Van de Aston Martin DB9 kwamen een hoop uitvoeringen. Sommige onder de DB9-naam, andere kregen andere badges mee (Virage, DBS). De DB9 was in eerste instantie een GT. De meeste pakketten en uitvoeringen waren bedoeld om de auto sportiever te maken. Handbak, harder onderstel, grotere velgen. Het probleem was dat de DB9 nooit een Ferrari ging worden, maar dat het briljante comfort wel (gedeeltelijk) verloren ging. Daarom is de DB9 basisuitvoering eigenlijk nog altijd de beste combinatie tussen sportiviteit en comfort. De ideale Aston Martin om dagelijks mee te rijden.

Nissan GT-R (R35)

2012

De Nissan GT-R is een bijna perfecte auto. De GT-R werd in 2008 geïntroduceerd en nog steeds is de auto niet zwaar verouderd. Dat komt mede door de enorme voorsprong die de auto had destijds en dankzij het feit dat Nissan de GT-R telkens voorzag van updates. Er zijn een hoop verschillende versies leverbaar, maar in principe voegen ze niet heel erg veel toe. Het basismodel heeft alles wat je nodig hebt: de Brembo-remmen, de VR38DETT motor, de bijzondere vierwielaandrijving. Precies wat je nodig hebt voor de ideale instap sportwagen. De Egoist moet premium overkomen, maar koop dan een Porsche 911 Turbo. De Nismo is bizar snel, maar de meerprijs is erg stevig ten opzichte van het redelijk geprijsde basismodel. Ga dus voor het basismodelletje.

Chevrolet Corvette Stingray (C7)

2013

Ja, we weten het: de nieuwe Corvette is een sensatie. Waarschijnlijk heeft GM een goede beslissing gemaakt met de C8. De sportwagen van Chevrolet heeft nu een middenmotor, waardoor het ineens een supercar is en geen sportcoupé. Prima, maar de auto is nu niet meer om aan te gluren en mist echt die grandioze verhoudingen van een Corvette: korte bips, kleine cabine, lange neus. De huidige Corvette is nu een soort generieke my-frist-sportscar geworden. Deze generatie kon je krijgen in drie smaakjes: snel (Stingray), bizar snel (Z06) en krankzinnig snel (ZR-1). De snellere uitvoeringen zijn te veel van het goede, zowel qua vermogen als qua prijs. De instapper was eigenlijk helemaal goed zoals deze wezen moest: een 6.2 liter V8 met meer dan 450 pk in een relatief lichte auto is nooit verkeerd. De ideale instap sportwagen uit de VS.

McLaren 540C

2015

Het merk McLaren wordt niet echt door iedereen begrepen. Het zijn specialisten die hun eigen marktsegment bedienen op hun eigen wijze. Dat gaat overigens niet verkeerd, want het merk produceert een enorm gamma aan auto’s. Maar welke moet je dan hebben? Simpel, de instapper. Natuurlijk, de 540C is ook de langzaamste, maar dat is relatief. Ook de goedkoopste McLaren heeft een V8 middenmotor met automaat met dubbele koppeling. Een volwaardige supercar dus (alhoewel McLaren spreekt van Sports Series), maar tegelijkertijd officieel een instap sportwagen. Alsnog ga je van 0-100 km/u in 3,5 seconden en kun je 320 km/u aantikken. Nadat je deze dwars kan gooien in alle bochten op de Nordschleife, is het tijd voor de volgende stap.

BMW 840i (G15)

2019

Collega @jaapiyo en ondergetekende dachten het helemaal eens te zijn met de BMW 840i. Het verschil was dat ik dacht aan de E31 en Jaap aan het laatste model. Fair enough, behandelen we die ook meteen. Want de grootste grapjas van deze website heeft namelijk een punt. De 840i is stiekem briljant. Het is namelijk een échte BMW: de auto heeft namelijk een zescilinder lijnmotor. Dat niet alleen, deze is ook nog eens voorzien van achterwielaandrijving! Sterker nog, het is de enige 8 Serie met ‘standaardaandrijving’. Nog een voordeel, je zit niet meteen vast aan het M Sportpakket dat de M850i wél heeft. Qua gewicht is het verschil groter dan je zou denken: 200 kg is de zescilinder lichter. Kortom, een waardige instapper.

Audi R8 RWD

2019

Het meestal relatief brave Audi kan soms op een originele wijze uit de hoek komen. Hun meest opmerkelijke auto op dit moment is de Audi R8 RWD, een waardige instap sportwagen. Het is eigenlijk te vreemd voor woorden dat men niet meer aandacht heeft voor deze supercar. Je hebt een atmosferische V10 tot je beschikking. Deze drijft nota bene de achterwielen aan! Dat ze voor deze R8 niet 60.000 euro extra voor vragen is zeer opmerkelijk. Waarschijnlijk dat we over 30 jaar mijmeren dat er te weinig van zijn gebouwd en dat het bizar was dat die Audi R8 RWD gewoon een instapmodelletje was.

Mercedes AMG GT (C190)

2020

Uiteraard is het de bedoeling dat je de klant verleidt naar een duurder model. Dan is de marge nog wat groter en maak je nog meer winst. Met name de Duitse merken zijn hier ijzersterk in. Een of twee pakketjes, paar losse opties, leuke velgen en mooie bekleding en hatseflats: je bent zo 30.000 euro voor verder. Maar de Mercedes-AMG is zo’n auto die je in basisuitvoering kunt bestellen. Dit jaar is de instap sportwagen voorzien van een update. In feite werd de GT S de nieuwe AMG GT. De oude instap GT had 460 pk, de oude GT S had 510 pk. De nieuwe GT: 530 pk! Dat is echt meer dan voldoende. Zeker omdat je ook nog eens 670 Nm tot je beschikking hebt. Van 0-100 km/u accelereren duurt 3,8 tellen en is vooral afhankelijk van de grip dan het vermogen. De topsnelheid is met 312 km/u aan de hoge kant voor en eenvoudig instappertje.