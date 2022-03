Gelekt: dit is de BMW M3 Touring in zijn geheel

BMW liet zelf al de kont zien, maar de M3 Touring is nu in zijn geheel gelekt.

BMW heeft M-modellen in alle soorten en maten, maar een stationwagen is op een of andere manier lastig. Een M5 Touring is er al twaalf jaar niet meer en een M3 Touring is er überhaupt nog nooit geweest. Maar nu gaat het toch gebeuren.

De onthullingsdatum van de M3 Touring is nog niet bekend, maar het kan niet lang meer duren. De M3 Touring lekt namelijk aan alle kanten uit. BMW onthulde eerst zelf al de achterkant van de M3 Touring, vervolgens lekten er foto’s en nu zijn er ook patenttekeningen gelekt.

We kunnen de M3 Touring nu dus vanuit alle hoeken bekijken. Er zal niemand van zijn stoel vallen bij het zien van deze beelden. We weten namelijk hoe de nieuwe BMW M3 eruit ziet en we weten hoe een 3-serie Touring eruitziet. Combineer die twee en voila, je hebt een M3 Touring.

Op een patenttekening is een auto eigenlijk nooit mooi, dus stel je definitieve oordeel nog even uit. Het is goed om te beseffen dat patentplaatjes letterlijk een vertekend beeld geven, omdat er geen perspectief in zit.

Het uiterlijk van de M3 Touring was al geen verrassing, maar nu dus helemaal niet meer. We moeten alleen het interieur nog zien, wat niet gewoon het interieur is dat we kennen van de M3 sedan. De Touring krijgt namelijk de grote schermen die ook in de i4 te vinden zijn.

De BMW M3 Touring zal uitsluitend met xDrive te krijgen zijn en komt waarschijnlijk alleen als Competition. Dat betekent dat dze stationwagon standaard 510 pk zal krijgen. Dat is flink meer dan de 450 pk van de RS4. Maar dat is niet helemaal een eerlijke vergelijking, want de huidige RS4 is zachtjesaan toe aan vervanging.

Via: Cochespias