Max Verstappen is de snelste tijdens VT2 in Bahrein

Bij Mercedes wil het nog steeds niet lukken. Of ze zijn écht heel goed in sandbaggen.

Het nieuwe Formule 1-seizoen is officieel losgebarsten. De spanning is groot: gaat Mercedes stiekem weer de snelste zijn? Of wordt Red Bull het nieuwe dominante team? En Ferrari, gaat die zich eindelijk weer in de strijd mengen?

We gaan het morgen en overmorgen pas echt zien, maar vandaag zijn de auto’s ook in actie gekomen. Eerder vanmiddag deelden we al de tijden van de eerste vrije training. We zullen jullie ook de tijden van VT2 niet onthouden, hoewel we natuurlijk nog steeds geen harde conclusies kunnen trekken.

Tijdens VT1 was Gasly de snelste, maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat een AlphaTauri sneller is dan een Red Bull. Tijdens VT2 wist Max Verstappen de rangorde te herstellen. Hij klokte 1:31.936 en zette daarmee de snelste tijd neer.

Ferrari was wederom lekker op stoom. Leclerc en Sainz deden weinig voor elkaar onder en zetten respectievelijk de tweede en derde tijd neer. Dit belooft veel goeds voor de rest van het seizoen. Ferrari die met Mercedes en Red Bull kan vechten om de titel, dat is wat iedere neutrale kijker wil zien.

Over Mercedes gesproken: bij Das Haus gaat het nog niet voor de wind. Met name Hamilton heeft flink last van porpoising en zit te stuiteren in de cockpit. Hij zet daarom maar een negende tijd neer, achter een Haas nota bene. Ook Bottas was sneller dan Hamilton (voor de goede orde: hij rijdt tegenwoordig in een Alfa). Russell zat dichter op Verstappen met zijn snelste tijd, maar het scheelde alsnog zes tienden.

We hebben hieronder het volledige overzicht met de tijden voor jullie op een rijtje gezet:

Tijden VT2 Bahrein