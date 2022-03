BMW onthult alvast de kont van de M3 Touring

De voorkant nog niet, maar die kennen we toch al.

Het heeft even geduurd, maar BMW heeft eindelijk het licht gezien: mensen willen een M3 Touring. Dit is natuurlijk bijzonder goed nieuws, want hoe meer dikke stations hoe beter. Het is alleen voor Audi en Mercedes minder goed nieuws, want de RS4 en C63 AMG Estate krijgen nu eindelijk concurrentie uit Beieren.

Dat de M3 Touring er komt weten we al anderhalf jaar, maar de onthulling komt nu dichterbij. Sterker nog: in een nieuwe video onthult BMW alvast een deel van de auto. En dat is gelukkig meteen het belangrijkste deel, namelijk de achterkant.

We hadden natuurlijk al kunnen raden hoe de kont van de M3 Touring eruit komt te zien. Daarvoor hoef je alleen even in gedachten de kont van de M3 sedan op de 3 Serie Touring te plakken. Maar we hoeven nu niks meer in gedachten te visualiseren: BMW laat de kont van de M3 Touring gewoon al zien.

We zien de achterbumper, de diffuser en de uitlaten die we al kennen van de M3 Sedan en de M4, maar dat maakt het geheel niet minder dik. Wat trouwens wel nieuw is: het extra spoilerlipje boven de achterruit. Dit onderdeel is gefabriceerd met de 3D-printer.

In de video komt ook aan bod hoe de M3 Touring tot stand is gekomen: als een project van een kleine groep enthousiastelingen binnen BMW. Zij wisten vervolgens het management over te halen om de M3 Touring in productie te nemen. Op een zelfde manier is bijvoorbeeld ook de Z3 M Coupé tot stand gekomen.

De onthulling van de kont van de nieuwe BMW M3 Touring kun je in de onderstaande video bekijken. Als de voorgeschiedenis je niet boeit moet je even doorspoelen naar de vijfde minuut.

Wanneer het doek volledig van de nieuwe BMW M3 Touring getrokken wordt is nog niet bekend, maar dat zal ergens in de loop van het jaar zijn. Heel veel verrassingen zullen er overigens niet meer zijn. We weten bijvoorbeeld ook al wat we van het interieur kunnen verwachten. En de specificaties zullen niet schokkend anders zijn dan die van de M3 Sedan. BMW laat dus weinig aan de verbeelding over, maar het blijft toch bijzonder: de allereerste M3 Touring.