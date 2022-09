Tesla Cybertruck als boot: dit kun je ermee

De Tesla Cybertruck is niet bang voor water en kan als boot functioneren. Elon Musk heeft details bekendgemaakt.

Ruim twee jaar geleden sprak Tesla al interessante woorden. De Tesla Cybertruck was niet alleen een auto, maar ook een boot. Heel concreet was het Amerikaanse merk toen nog niet, maar de elektrische truck zou in elk geval niet bang moeten zijn voor water.

Nu heeft Elon Musk op Twitter wat meer losgelaten qua details. Het is 2022 en nog steeds is de Cybertruck er niet. Mind you, de elektrische auto werd in 2019 aangekondigd door Tesla. Maar wat niet is gaat nog komen. En regelmatig laat Elon Musk wat meer los over dit mysterieuze concept. We blijven in elk geval vermaakt worden, zullen we maar zeggen.

Goed, meer details dus. Elon Musk zegt dat de Tesla Cybertruck in staat is om door rivieren en meren te rijden. Zelfs in wat dieper water, waardoor het enorme ding in staat moet zijn om te drijven. Er is wel een maar. Musk stelt dat het rustig water moet zijn. Zodra er golven in beeld komen is het een ander verhaal. In Miami de zee inrijden en naar Cuba varen is er dus niet bij, mocht je dit idee krijgen.

De watercapaciteiten van de Tesla Cybertruck zijn uniek ten opzichte van de concurrentie. Tegelijkertijd zijn de concurrenten al tastbaar, zoals de Ford F-150 Lightning. En de Cybertruck is nog altijd een auto op papier. Bovendien was het diezelfde Elon Musk die in 2016 op Twitter schreef dat de Model S ook wel in staat zou moeten staan om water te kunnen trotseren.

Kortom, weer een momentje van Elon Musk om de Tesla Cybertruck onder de aandacht te brengen. En het werkt, well done Elon.