Hamilton geeft geen cadeau aan Max Verstappen in Singapore

Na drie jaar afwezigheid is de F1 terug in Singapore met de eerste vrije training!

Dat zal even wennen zijn voor de coureurs. Na drie jaar niet Singapore aan te hebben gedaan vanwege COVID-19 is de Formule 1 terug van weggeweest. Het stratencircuit ligt er weer mooi bij. Singapore is het derde stratencircuit van de kalender. Met de muren akelig dichtbij is er weinig ruimte voor fouten. En dat levert doorgaans spektakel op.

Vlak voor de start van de vrije training is er taart in de garage van Red Bull Racing. Max Verstappen is vandaag 25 jaar. Hiep, hiep, hoera! In tegenstelling tot de kwalificatie en race, is de eerste vrije training in het daglicht in Singapore.

Het is George Russell die het meteen spannend maakt. De vrije training is nog maar net onderweg, of hij spint de Mercedes. Gelukkig voor hem zonder ernstige schade. Ook spanning voor Charles Leclerc. Terwijl hij net de baan opdraait zijn er al technische problemen voor zijn Ferrari. De Monegask moet weer naar binnen rijden. Ze weten het euvel te fixen, want even later is Leclerc weer op de baan te vinden.

Voor de rest verloopt de vrije training zonder noemenswaardige incidenten. Max Verstappen beleeft even een klein momentje richting het einde van de eerste vrije training in Singapore. Hij weet dat hij de bocht niet gaat halen en wijkt uit met zijn auto. Daarmee voorkomt hij een aanrijding met de muur en dus schade aan zijn auto. Max spint de auto en vervolgt zijn rit.

Het is Lewis Hamilton die de snelste tijd neerzet. Hij geeft geen cadeautje aan Max Verstappen op zijn verjaardag.

Uitslag Singapore eerste vrije training