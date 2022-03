Gelekt: jawel, de eerste Lotus SUV ziet er zo uit

Het is 2022 en Lotus gaat aan de elektrische SUV. De auto heet vooralsnog Type 132 en het design is nu ‘gelekt’.

We moeten deze slechte woordgrap even maken: Lotus krijgt een nieuw elan. Haha, grappig, maar het is wel zo dat Lotus zichzelf een beetje opnieuw uit aan het vinden is. Waar het merk lang bekend stond om vederlichte sportauto’s als klein merkje, is het nu tijd om eens naar de 21ste eeuw te gaan. Dat doet Lotus met behulp van Geely, wat we onder meer kennen als het moederconcern van Volvo, Polestar, Lynk & Co en nog veel meer.

Herboren

Het nieuwe Lotus is al aan ons voorgesteld met dank aan de kneiterdikke Evija hypercar en de iets subtielere Emira. Er komen nog voldoende auto’s in allerlei soorten en maten, wel vaker dan niet elektrisch. De eerstvolgende gaat waarschijnlijk de tongen losmaken bij autofanaten: Lotus komt binnenkort met een elektrische SUV. Ja, het is echt waar.

Elektrische SUV van Lotus

Vooralsnog heet de auto ‘Type 132’, wat uiteraard een interne naam is (Type 131 was de Emira). Type 132 wordt dus een elektrische SUV van Lotus. Precies het tegenovergestelde van waar Lotus ooit voor stond. Is dat erg? Dat ligt eraan. Een Porsche Cayenne was ook des heidens voor Porsche in de vroege jaren ’00, maar het zorgde er wel voor dat het merk kon blijven bestaan. Als het van Lotus iets minder een nichemerk en iets meer een volumemerk maakt, waarom ook niet?

Enfin, even terug naar vandaag. Er doken namelijk in Australia patenttekeningen op van de Lotus Type 132. Dat betekent met enige zekerheid dat we hier kijken naar de elektrische Lotus SUV die later deze maand wordt gepresenteerd. Je moet zelf even de details erbij verzinnen, maar toch. Wat opvalt aan het design: iets dat lijkt op gespleten voorlampen voorop en een lage daklijn die bijna coupé-achtig afloopt aan de achterkant. De koplampen doen wat denken aan de Polestar Precept, terwijl achter de boel iets meer Audi-achtig lijkt. We zijn benieuwd of een kleurtje en betere foto’s hier nog wat meer structuur in aanbrengen.

Technologie

Voordat je met hooivorken richting Hethel gaat: De Lotus Type 132 gaat zo te zien aardig technologisch geavanceerd worden. We zien stengels in plaats van spiegels: cameraspiegels dus. We zien ook een ‘Londens taxibordje’ midden boven de voorruit: dat is de door Volvo en Geely grootschalig aangekondigde LiDAR-scanner. Ook van binnen is de verwachting dat het een aardig technologisch geavanceerd ding wordt. Er kan immers voldoende techniek geleend worden van Volvo, Polestar of andere Geely-merken. Naar verluidt wordt er ook gericht op een sprinttijd van rond de 3 seconden naar 100 km/u en een vermogen van 700 pk. Het wordt dus een aardig rappe elektrische SUV, Lotus waardig bijna.

Wuhan

We zeiden net al dat een eventuele protestoptocht (die wij niet aanraden) tegen een elektrische Lotus SUV naar Hethel moet, maar de productielijn voor de Lotus Type 132 staat in Wuhan. De welbekende Chinese stad waar iemand besloot een vleermuis te eten tegen het einde van 2019. Daar wordt een nieuwe Lotus-fabriek gebouwd die zich in eerste instantie gaat richten op de Type 132. De onthulling is op 29 maart. (via IP Australia)