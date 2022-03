Ook jij kan achter het stuur kruipen van deze fraaie roadster

Zin om een blokkie om te gaan in een fraaie elektrische roadster zoals deze? Met deze Jaguar Vision GT Roadster kan het.

Fanaten van de betere racegames op de PlayStation 5 hebben een leuke traktatie gekregen: Gran Turismo 7. De nieuwste versie van de racegame staat weer garant voor veel speelplezier. Alles over GT7 kun je lezen in onze vijf dingen die je wil weten over de game en de volledige review op Apparata.

Vision GT

Voor nu gaat het even over de Vision Gran Turismo. Dat is een project dat stamt uit de dagen van Gran Turismo 6 in 2015, waar een groot aantal fabrikanten een speciale auto ontwierpen voor Gran Turismo. Deze werden dus Vision Gran Turismo genoemd. Die trend zette voort in recente jaren en zo is er een grote zwik auto’s die alleen bestuurd kunnen worden in Gran Turismo.

Jaguar Vision Gran Turismo

Jaguar onthulde hun Vision Gran Turismo in 2019. Deze lekkere coupé werd in 2020 bijgestaan door de Vision Gran Turismo SV, een soort raceversie van de eerdere Vision GT. Je kon deze auto’s besturen in Gran Turismo Sport voor de PS4. De meeste Vision GT’s werden overgezet naar Gran Turismo 7, maar Jaguar wilde met hun Vision GT even wachten. Waarom? Omdat er nu een derde model bij is gekomen.

Jaguar Vision Gran Turismo Roadster

Dit is de derde Jaguar Vision Gran Turismo, de Roadster. In plaats van een coupé of raceauto is dit een eenzits ‘speedster’. Het gladde koetswerk, de ronde LEDjes in de grille, de grote vin achter de bestuurder: het is makkelijk te raden waar de Vision GT Roadster op gebaseerd is. De D-Type, natuurlijk.

Qua specificaties lijkt deze Jaguar Vision Gran Turismo Roadster op de dichte versie. Dat betekent dat je een drietal elektromotoren krijgt om alle vier de wielen aan te drijven. Het levert 1.020 pk op. Door zijn gestroomlijnde vorm is 0 naar 100 km/u in minder dan 2 seconden mogelijk en jakker je door naar meer dan 322 km/u.

De enige manier om een blokje om te kunnen in deze Jaguar Vision Gran Turismo Roadster is via het spel. Er zijn maar een paar auto’s waar je dat van kunt zeggen. De Jaguar Vision GT Roadster is vanaf vandaag beschikbaar in GT7.