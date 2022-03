Waar je op moet letten bij het kopen van een occasion

Je wilt een occasion kopen en je bent op zoek naar een checklist van zaken waar je echt even op moet letten. Hebben wij voor je!

Het kopen van een tweedehands auto kan -bovenop de aanschafprijs- een duur grapje worden. Want we gaan altijd van het positieve uit, maar het gaat vaak om veel geld. Je wilt dus goed voorbereid zijn tijdens je zoektocht en uiteindelijke aankoop van een occasion.

Wij autoliefhebbers weten het als geen ander; bij het kopen van een occasion moet je niet afgaan op de blauwe ogen van de verkoper. Natuurlijk is het merendeel van de dealers perfect te vertrouwen, maar ook niet elke (particuliere) verkoper weet wat hij nu precies verkoopt en in welke staat de auto verkeert. Het is altijd goed om iedereen even bij de les te houden.

Om in elk geval aan die verkoper te laten zien dat jij weet waar je op moet letten bij de aanschaf van een occasion, hebben wij wat tips voor je. Hopelijk doe je er je voordeel mee en kun je daarna stressvrij genieten van je ‘nieuwe’ occasion.

1: Check de kilometerstand

Het lijkt een simpel advies, even op de teller kijken wat de auto heeft gelopen. Maar zo simpel is het helaas niet, occasions hebben soms een kilometerteller die is teruggedraaid. Ja, dat is strafbaar, maar dat wil helaas niet zeggen dat het niet gebeurt.

Vooral bij importauto’s is de teruggedraaide teller een probleem. Bij 1 op de 5 auto’s die uit Duitsland komen, bestaat er twijfel of de tellerstand wel correct is. Bij zeker de helft van die auto’s staan er daadwerkelijk te weinig kilometers op.

Check dus ook altijd de algehele staat van de occasion. Als hij volgens de advertentie maar 100.000 kilometer heeft gereden, maar de pedalen zijn afgesleten en er zitten slijtplekken in de bestuurdersstoel, dan kun je ervan uitgaan dat er iets niet klopt. Lekker laten staan dus.

Let ook op de informatie die bij de advertentie staat. Zoals de NAP-check. Stichting Nationale Autopas (NAP) bestrijdt samen met het RDW fraude van kilometertellers. Want het terugdraaien van een kilometerteller is zoals gezegd strafbaar.

Klik altijd een NAP rapport aan wanneer het beschikbaar is bij een online advertentie. Of vraag er naar wanneer je bij de auto staat. Op marktplaats zie je bijvoorbeeld een NAP logo met een vinkje EN de kilometerstand. Check of dit overeen komt met de teller in de auto. Wanneer je een auto koopt bij een particulier is het natuurlijk niet ongewoon dat de stand iets hoger is dan in de advertentie stond aangegeven. Een particulier rijdt vaak nog in de auto. Bij een autobedrijf mag je bij afwijkingen best vragen waar dat verschil door komt!

Overigens kun je zelf ook via RDW.nl een aantal zaken op basis van het kenteken controleren. Je leest het oordeel over de kilometerstand van de auto en bijvoorbeeld ook wanneer de APK verloopt van de betreffende auto.

2: Controleer de onderhoudshistorie

Onderhoud is belangrijk, zeggen we met gevoel voor understatement. Laten we het sterker zeggen, de kwaliteit van de occasion valt of staat bij het onderhoud. Heeft de vorige eigenaar daar met de pet naar gegooid, dan is de kans groot dat jij daar de rekening voor gepresenteerd krijgt.

Check dus altijd het onderhoudsboekje. Zijn die op datum gestempeld bij een officiële dealer of een bekende specialist? Dan zit het meestal wel goed. Maar vertrouw natuurlijk niet blind op dat boekje, ook dat is vanzelfsprekend te vervalsen…

Schroom niet wanneer je twijfelt aan de historie om één van de garagebedrijven te benaderen. Een telefoontje is zo gepleegd en kan veel onrust of onzekerheid wegnemen.

Bij veel merken kan je op de website ook na enig speurwerk het onderhoudsschema terugvinden van de oudere modellen. Het kan nooit kwaad om je daar vooraf even in te verdiepen zodat je weet waar je naar moet vragen.

3: Check de algehele staat van de auto

Natuurlijk, je bent vast zelf geen automonteur wanneer je dit artikel leest. Maar ook jij kan van een aantal zaken best een goede inschatting maken. Het is daarbij belangrijk om te weten waar je naar moet kijken. Hier een aantal zaken die jij als ‘leek’ ook direct kunt zien.

Waar moet je op letten?

Banden profiel: het wettelijke minimale profiel voor zomerbanden is 1,6mm en voor winterbanden is het 4mm. Nieuwe banden hebben 8-9mm profiel. Dus als een verkoper zegt dat de banden ‘nieuw’ zijn, dan weet je hoeveel profiel er nog aanwezig moet zijn.

Banden leeftijd: wettelijk worden er geen eisen gesteld aan de maximale leeftijd van banden. Maar algemeen wordt gesteld dat banden na 6 jaar hard achteruit gaan en dat je er na 10 jaar echt niet meer mee wilt rijden. Vaak zijn ze eerder al versleten. Maar banden drogen dus ook uit. Op elke band staat een zogenaamde DOT-code vermeld. Deze code (vaak in een ovaal) geeft de productieweek en het jaartal aan. Wanneer er bijvoorbeeld 0515 staat dan betekent dit. Productie van Week 05 van 2015. Dit betekent dan tevens dat je toe bent aan nieuwe banden! Let op: wanneer je nieuwe banden laat monteren kan je zo ook controleren of je wel echt ‘nieuwe’ banden krijgt. Oh ja, check ook even het reservewiel!

Schokdempers: Druk een paar keer stevig op de hoeken van de auto. Na het loslaten moet de auto na twee keer veren stilstaan. Blijft hij lekker doordansen, dan weet je dat hier onderhoud aan komt.

Vloeistoffen check: ja, gooi die motorkap even open (of laat het doen). En check of de koelvloeistof nog helder is en op het juiste aangegeven niveau. Oliepeilen kan wellicht even lastig zijn. Maar de olievuldop even openen en omdraaien kan geen kwaad. Zit er alleen olie of ook ander vuil? Vraag ook gewoon hoe lang geleden de olie is verwisseld. Heel flauw, maar zorg ook dat het ruitenwisserreservoir gevuld is. Want die ruitensproeier wil je testen tijdens de proefrit.

Verlichting: vraag of de verkoper plaats neemt in de auto en de verlichting inschakelt. loop even om de auto heen terwijl hij dit doet zodat je weet dat knipperlichten, remlichten en alarmlichten het ook echt doen.

Doe deze check VOORDAT je een proefritje gaat maken.

Het is overigens echt niet gek om een aankoopkeuring uit te laten voeren. Dit geeft je meer informatie over de algehele staat van de auto. Voorbeelden van partijen die aankoopkeuringen voor je kunnen verzorgen zijn: Dekra en MijnAutoCoach.

De verkopende partij zal waarschijnlijk de kosten van die keuring 100% bij jou neerleggen. Maar dit kan onderdeel van de onderhandelingen zijn. Hou er ook rekening mee dat sommige occasions zo geliefd zijn op dit moment dat de verkopende partij kiest voor de makkelijkste klant en wellicht dus geen zin heeft om tijd vrij te maken in de werkplaats voor jouw aankoopkeuring.

3: Maak een proefrit in de occasion

Alweer zo’n open deur, maar daarom niet minder belangrijk. Tijdens een proefrit kom je meer te weten dan tijdens alle verhalen van de verkoper. Je hoort piepjes en kraakjes, je hoort en voelt hoe de motor loopt, je ziet of er eventueel witte of blauwe rook uit de uitlaat komt (wegwezen!!) en je kan de remmen eens goed checken.

Check ook of alle knopjes en schakelaars nog werken. Test de elektrische ramen en het eventueel aanwezige schuifdak. Ook kun je tijdens het rijden ‘voelen’ of de auto degelijk in elkaar zit. Als er ergens op een lager speling zit, zie je dat niet als je een rondje om de auto heenloopt, maar je voelt het wel tijdens het rijden.

En misschien ook ten overvloede, doe de proefrit niet met de radio op volume 10. Muziek is hartstikke leuk, maar je hoort natuurlijk geen enkel rammeltje meer. Mocht je een cabrio testen, rij dan minstens de helft van de proefrit met het dak gesloten. Want met een open dak hoor je toch vooral windgeruis.

Kom je terug bij de verkoper, zorg dan dat je in je hoofd de volgende zaken hebt afgevinkt:

Motor: loopt deze regelmatig en niet schokkerig? Liep de temperatuur op tijdens de rit of was hij al warm toen je ging rijden (dit laatste kan wijzen op een verkoper die iets probeert te verhullen). Natuurlijk zijn er verschillen tussen modellen. Dus bedenk ook of de motor de vermogensbeleving had die je had verwacht.

Remmen: een belangrijk onderdeel, controleer of bij hard remmen de auto rechtdoor gaat, of naar links of rechts trekt. Trillende remmen duidt altijd op een euvel, dat moet opgelost worden.

Besturing: Bij een moderne occasion heb je vrijwel altijd stuurbekrachtiging. De besturing dient soepel en geleidelijk te gaan zonder plotselinge verschillen. Daarmee bedoelen we dat hij ineens ‘lichter’ of ‘zwaarder’ stuurt bij gelijke snelheid. En natuurlijk wil je dat de auto vooral rechtdoor wil en niet naar links of rechts trekt wanneer jij het stuur iets minder stevig beet pakt.

Koppeling en versnelling: Dit zijn van die zaken waar je na de proefrit precies van weet hoe ze aanvoelen. Want als de auto niet soepel schakelt of ontkoppelt dan is dat iets wat je direct opvalt. Bij de meeste auto’s moet dit gewoon soepel gaan. Een heel laat aangrijp punt van de koppeling kan wijzen op versleten koppeling.

elektronica: probeer alle aanwezige knopjes. Want je wilt echt weten of de ramen soepel open gaan en of de parkeerhulp/camera ook echt werken. Maar denk ook aan potentiële dure reparaties als aan de airconditioning. Check of de auto echt koude en/of warme lucht naar binnen blaast bij het testen.

4: Vraag de verkoper naar de gebreken

Een verkoper van een occasion is verplicht om de bij hem/haar bekende gebreken te melden. Doet hij dit niet, dan blijft hij in gebreke en dat scheelt altijd weer als er later gezeur ontstaat. Maar denk nou niet dat de verantwoordelijkheid alleen bij de verkoper ligt, nee de koper gaat ook niet zomaar vrijuit.

Die is namelijk verplicht te informeren naar eventuele gebreken. Als die dat niet doet en de koper meldt niet dat er wat aan de occasion schort, heb je achteraf geen poot om op te staan. Let daar dus goed op, een gewaarschuwd mens telt immers voor twee.

5: Start met onderhandelen

Als je na het checken van de bovenstaande puntjes tot de conclusie bent gekomen dat de occasion in kwestie de jouwe moet worden, dan kan het onderhandelen beginnen. Maar de vraag is, wát wil je uitonderhandelen? Wil je de maximale korting, of ga je toch voor iets anders?

Dat kan namelijk extra garantie zijn, of de eerste beurt(en) die gratis worden uitgevoerd. Soms is het slim om daar even naar te kijken, bij sommige merken en modellen kan het onderhoud namelijk een duur grapje worden.

Oh ja, als je bij een officieel BOVAG garagebedrijf koopt, heb je bij een auto van boven de 4500 euro standaard al 6 maanden garantie op zaken als de motor en de versnellingsbak. Al zegt dat niet alles, het is wel een prettig idee als je die garantie op zak hebt.

6: Geniet van je nieuwe occasion

Na het betalen en het overschrijven van de papieren is het tijd om lekker te gaan genieten van jouw nieuwe aankoop. Grote kans dat je dat na het toepassen van deze tips ook probleemloos doet.

Natuurlijk hebben we het hier beknopt uitgelegd, maar het is in elk geval de basis. Neem je die regels in acht, kom je in elk geval goed beslagen ten ijs in de zoektocht naar jouw ‘nieuwe’ occasion!

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Marktplaats.nl. Daar vind je overigens ook een handige Checklist aankoop Auto