Nee!!! Elektrische Lotus SUV aangekondigd (en bijna klaar)

Een nieuwe elektrische Lotus SUV zal het straatbeeld komen verfraaien.

We leven nu in 2021 en er zijn andere dingen belangrijker dan Ray & Anita, Samson & Gert en Bassie & Adriaan. In die periode was een Opel Kadett de ideale auto om alles mee te doen. Binnenkort zullen er alleen maar elektrische crossovers over blijven.

Is dat erg? Voor veel mensen niet. Die willen immers een crossover vanwege de looks, overzicht, makkelijke instap en het feit dat ze praktisch zijn. Dat ze elektrisch worden staat ook behoorlijk vast, want alle landen verbeiden simpelweg auto’s met een verbrandingsmotor. Op zich komt het wel goed uit, want op dikke crossovers zit een lekker dikke marge én je kunt de accu mooi wegbergen. Zeker voor de achterpassagiers wel lekker, veel EV’s hebben een vlakke vloer, waardoor je met je knieën hoger zit. In een crossover EV valt dat mee.

Vision80-strategie

Lotus heeft stiekem al wat stappen gezet voor de toekomst. De rol van de Elise, Exige en Evora zijn allemaal uitgespeeld. De Evora mag nog even door als Radford. Middels de ‘Vision80’-strategie hoopt Lotus relevant te blijven. Dat gaat aardig. Er staan namelijk voor 2026 vier nieuw elektrische auto’s gepland. Eentje daarvan is de Evija, een elektrische hypercar die sneller dan het licht zal worden dankzij een vermogen van zo’n 2.000 pk.

Daarna is het de beurt aan de nieuwe elektrische Lotus SUV. Deze moet naast de Emira (de laatste Lotus met verbrandingsmotor) en Evija gaan zorgen voor de grote aantallen en revenuen. Volgens Lotus wordt de nieuwe elektrische SUV een echte ‘premium lifestyle vehicle’. Ze kennen hun doelgroep al goed!

Elektrische Lotus SUV

Er is nog niet veel bekend over de nieuwe elektrische Lotus SUV. We weten gelukkig we dat ‘ie in min minder dan 3 seconden naar de 100 km/u kan sprinten. De accupakketten zullen tussen de 92 en 120 kWh groot zijn. Daarnaast zullen er nog een vierdeurs-coupé volgen in 2023 en een nieuwe sportwagen in 2026. Er komt een nieuwe fabriek in Wuhan. De afbeeldingen die je ziet zijn ter indicatie, het betreft de Lotus APX Concept uit 2006. Dus ze zijn al 15 jaar met het idee bezig.

Tsja, en toch knaagt het een beetje, een crossover van Lotus. We weten het, het is niet anders. Dit is de toekomst. Anders kun je simpelweg niet overleven. Maar het is toch vreemd. Alsof Majoor Boszhardt persoonlijke beveiliging en cocaïne aan gaat beiden om maar relevant te blijven. Aan de andere kant, elektrische auto’s zijn zelden leuker dan vergelijkbare auto’s met een verbrandingsmotor. Vergeet niet dat de auto met ICE al honderd jaar doorontwikkeling doormaakt en de EV nog in de kinderschoenen staat. Als er één merk is dat leuk sturende auto’s kan maken met modale motoren, dan is dat Lotus wel.