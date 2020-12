Gelekt: McLaren Sabre minder lelijk dan de Senna - Autoblog.nl

Minder lelijk, dat betekent niet dat we de McLaren Sabre als mooi kunnen omschrijven. Nou ja, oordeel vooral lekker zelf.

Vroegtijdig op uw netvlies zien we hier de gloednieuwe McLaren Sabre. Wat is dit dan precies voor model? Dat weet nog niemand, behalve McLaren zelf. De naam van de hypercar is bekend, maar dat is het ook wel. Vermoedelijk gaat het hier om een one-off voor een klant, of om een auto die McLaren in zeer beperkte oplage gaat verkopen. Dit laatste is niet meteen een recept voor succes. Vraag dat maar aan de Elva.

McLaren Sabre gelekt

Het uiterlijk is gelekt via Actu Auto op Instagram. Het gaat hier om een studioplaatje en om een stiekeme foto binnen de muren van McLaren. De looks van de McLaren Sabre doen met name vermoeden dat het een speciaal project gaat worden voor een klant op basis van de Senna. Zo op het eerste gezicht zien we behoorlijk wat overeenkomsten met de hypercar van McLaren. Het ziet er net wat subtieler en minder schreeuwerig uit dan een Senna. Voor zover je over subtiel kunt spreken natuurlijk.

Aangezien de auto klaar lijkt te zijn voor een onthulling zal de daadwerkelijke presentatie van McLaren niet lang meer op zich wachten. Gokken wat er onder de motorkap schuilt is niet zo moeilijk. Je kunt hier de alombekende twin-turbo V8 van McLaren verwachten, misschien dat de Britten nog een leuke verrassing hebben in vorm van een hybride combinatie. De tijd zal het leren, tot die tijd hebben we deze plaatjes voor je.