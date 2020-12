Tweede volledig elektrische Volvo komt in maart - Autoblog.nl

Bovendien gaat de CEO naast de nieuwe elektrische Volvo ook alles van de strategie aankondigen.

De ban op elektrische voertuigen in 2030 wat ons land en Engeland nu aankondigen heeft merken in haar greep. Hoe gaan ze die eisen halen? Kan het, en belangrijker, kan het goed? Volvo lijkt alles onder controle te hebben, ook al kun je daar momenteel nog niet zo veel van zien.

Strategie

Volvo mag dan wel een arsenaal vol met hybrides hebben: volledig elektrische modellen zijn nog grootschalig uitbesteed aan het merk. Je hebt momenteel alleen de keuze uit de XC40 Recharge P8, of je moet gaan shoppen bij zustermerk Polestar. Toch gaat Volvo die deadline van 2030 makkelijk halen, aldus CEO Hakan Samuelsson. Zoals toen al gezegd is dat meer een streven dan een belofte, maar Samuelsson gaat binnenkort precies en helder uitleggen wat de elektrische strategie precies wordt.

Nieuwe EV

Dat niet alleen trouwens. Volgens Automotive News Europe zal deze strategiebepaling plaatsvinden op 2 maart 2021, samen met de lancering van een tweede elektrische Volvo! Wat voor model het precies wordt, is niet bekend. Wel is bekend dat het CMA-platform van de XC40 wordt gebruikt. Zoals het Volvo dezer dagen betaamt wordt het een ‘premiumauto’ en volgens Samuelsson gaat hij erg mooi worden. Dat laatste is natuurlijk niet helemaal objectief.

Geen ‘V40 EV’

Wat natuurlijk erg logisch zou zijn is de V40 opvolgen met deze aan te kondigen elektrische Volvo. Die komt uit 2012 en is op de Nederlandse website al nergens meer te vinden. De V40 nam altijd een positie in als de instapper, de minst premium Volvo zo je wil. Samuelsson lijkt echter af te schieten dat het een mini-Polestar 2 voor een zacht prijsje wordt. “Om de auto winstgevend te maken als Volvo, moeten we ons richting op hogere prijzen en hoge segmenten”.

Wat het gaat worden is dus gewoon nog even afwachten. Wel weten we dat vanaf maart Volvo met dit elektrische model helemaal klaar is voor de EV-ban in 2030.