Moet de reiskostenvergoeding in 2021 op de schop? - Autoblog.nl

In deze tijden van corona is de reiskostenvergoeding een puntje van discussie geworden, ook voor 2021. Want in hoeverre volstaat dit nog?

Thuiswerken is het dringende advies van het kabinet, maar werknemers krijgen doorgaans nog wel gewoon elke maand een reiskostenvergoeding. Terecht, zegt een deel van de thuiswerkende arbeider. Die vergoeding is een compensatie van de extra kosten die je nu maakt omdat je thuis moet werken. Toch is de vergoeding in de huidige vorm niet houdbaar, is de conclusie van het ADP. Dit is een salarisdienstverlener die een analyse op dit onderwerp heeft losgelaten.

Het ADP pleit voor een vergoeding per daadwerkelijk gereden kilometer in plaats van een vast bedrag. Dit idee zou kunnen worden meegenomen in de arbeidsvoorwaarden voor de reiskostenvergoeding in 2021. Per 1 februari gaat er het één en ander veranderen. Werkgevers mogen dan de reiskosten onbelast voor een heel jaar vergoeden. Voorwaarde is wel dat de werknemer in kwestie minstens 128 dagen in een jaar daadwerkelijk naar het kantoor afreist.

0,19 cent per kilometer

ADP denkt dat 19 eurocent per kilometer beter past in de huidige omstandigheden. Over deze kwestie kun je ook weer een discussie voeren. Al sinds 2006 is dit de normvergoeding voor zakelijke woon-werkkilometers. Hoe actueel is 0,19 per kilometer nog in 2020 en dekt dit inderdaad de kosten die je per kilometer maakt vanuit huis naar het werk? Ongetwijfeld zal zich niet iedereen vinden in deze analyse. Uiteindelijk is het aan de werkgever om de beste oplossing voor zijn werknemers te vinden, ook met de reiskostenvergoeding in 2021.