Geloof het of niet: deze limousine is een Nederlands product!

Deze auto wordt morgen onthuld op Mariënwaerdt.

Het merk Packard, wie kent het nog? Dit prestigieuze Amerikaanse merk is inmiddels al 69 jaar failliet. Toch verschijnt er nu opeens uit het niets een nieuwe Packard, genaamd Excellence. En die komt nota bene uit Nederland. Wat is het verhaal hierachter…?

De oplettende kijker zal al gezien hebben dat de Packard Excellence verdacht veel overeenkomsten vertoont met een Bentley Flying Spur. We hebben hier dus niet te maken met een volledig nieuwe auto, maar met een coachbuildproject.

Een Nederlandse Packard-verzamelaar had de wens om een gloednieuwe Packard te laten bouwen. En dat is dus gelukt. JB Classic & Bespoke uit Bodegraven was verantwoordelijk voor de bouw, terwijl Frank Reijenga het ontwerp voor zijn rekening nam.

De Bentley Flying Spur heeft een compleet nieuwe neus gekregen, geïnspireerd op de Packards van weleer. Ook zit er een vleugje Facel Vega in verwerkt. De achterkant is wat minder barok, maar ook deze is helemaal opnieuw getekend. Nog een belangrijke aanpassing zijn de deuren. Suicide doors zijn namelijk wel standaard op een Rolls-Royce, maar niet op een Bentley.

Je kunt je voorstellen dat deze ombouw aardig wat voeten in de aarde had. JB Classic & Bespoke is er maar liefst 17.000 uur aan kwijt geweest. En eerlijk is eerlijk: het ziet eruit alsof ze vakwerk hebben geleverd.

We weten alleen nog niet of we de auto nu ook echt mooi vinden. De neus doet ons iets teveel denken aan Chinese limousines. Maar verder gaan we niet zuur doen: het is heel gaaf dat zulke creaties gemaakt worden in Nederland.

Mocht je de auto in het echt willen beoordelen, dan kan dat. Dit weekend zal de Packard Excellence namelijk tentoongesteld worden op Wheels Mariënwaerdt.

Foto’s: JB Bespoke & Classic / Jerome Wassenaar