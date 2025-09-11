Audi CANCELT nieuwe RS6 (maar dat is niet erg)

Ja, dat lees je goed.

De RS6 is the gift that keeps on giving voor Audi, om het even in goed Nederlands te zeggen. In het afgelopen halfjaar was de RS6 populairder dan ooit. Toch bereikt ons nu het nieuws dat Audi de nieuwe RS6 heeft geschrapt. Hoe zit dat…?

We zullen jullie maar meteen geruststellen: Audi zou eigenlijk met twee nieuwe RS6’en komen. Eentje die gewoon een verbrandingsmotor heeft én een elektrische RS6 e-tron. Die laatste is nu gecanceld, zo heeft Top Gear van insiders vernomen.

De reden voor deze move is – je raadt het al – gebrek aan vraag. Fabrikanten komen er één voor één achter dat er weinig animo is voor EV’s in het topsegment. En ja, hoeveel meerwaarde heeft een RS6 e-tron nog ten opzichte van de S6 e-tron? Die heeft ook al 551 pk en gaat in 3,9 seconden van 0 naar 100.

Gelukkig komt er nog wel gewoon een nieuwe RS6 met verbrandingsmotor, op basis van de nieuwe A6 die in maart werd onthuld. En deze heeft als het goed is ook nog steeds een V8. Het wordt alleen wel een hybride, dus de RS6 ontkomt niet helemaal aan elektrificatie.

Dit betekent dat de nieuwe RS6 loodzwaar wordt. Maar dan ook echt loodzwaar. De A6 Avant e-hybrid met viercilinder weegt al dik 2.100 kg. De RS6 zal daar nog eens dunnetjes overheen gaan. Je moet niet raar opkijken als deze auto over de 2.500 kg gaat.

Aangezien de nieuwe A6 al onthuld is kan de RS6 niet héél lang op zich laten wachten. Waarschijnlijk zal de gezinsbeuker ergens in de eerste helft van volgend jaar worden onthuld.

Spyshots: @spotcrewda, via Autoblog Spots