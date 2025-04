Een surfplank tegen een Bentley van 3 ton laten leunen, mag dat?

Bentley plaatst opzettelijk een surfplank tegen de auto. Echt waar.

Bij een gemiddelde klant van Bentley denk ik niet meteen aan een surfdude of chick. Maar mocht je nu wel toevallig een surfer zijn met een Bentley dan heeft het Britse merk goed nieuws voor jou. In samenwerking met Marnie Rays en Otter Surfboards heeft Bentley een eigen surfplank uitgebracht.

Surfplank van Bentley

De surfplank is gemaakt van Koa-fineer. Dit is een houtsoort uit Hawaii en wordt ook door Bentley in Crewe gebruikt voor de auto’s. Die Bentayga Extended Wheelbase op de foto is dan ook geen toevalligheid. Dit model is uitgerust met precies deze houtsoort.

Met traditionele technieken en vooral veel handwerk werd de surfplank vervaardigd. Uiteraard ontbreken de logo’s van Bentley, Marnie Rays en Otter Surfboards niet. Deze zijn subtiel in het hout geëtst.

De surfplank wordt vandaag officieel onthuld tijdens een evenement van Marnie Rays. Daar kunnen VIP-gasten als eerste een stukje oceaan meepikken met deze Bentley-plank. Daarna krijgt de plank nog een mooie bestemming. Deze surfplank van Bentley geschonken aan Surfability UK, een organisatie die aangepaste surflessen biedt aan mensen met een beperking. Uiteindelijk zal de plank geveild worden om geld op te halen voor dit goede doel.

De winnaar van de veiling is straks het binkie van Bondi Beach, of waar de surfer de plank ook voor gaat gebruiken. Misschien wel in Nederland, want in Roffa kun je tegenwoordig ook je surfkunstjes laten zien in het centrum van de stad.

Het is dus niet zo dat Bentley opeens surfplanken gaat aanbieden als accessoire. Nee, het merk blijft beperkt tot paraplu’s, kinderwagens en meubilair. Een surfplank is toch wat te veel van het goede. Maar voor dit goede doel maken de Britten een mooie uitzondering. En eerlijk. Een one-off surfplank van Bentley, hoe vet is dat?