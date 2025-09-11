Waarom je deze BMW E46 M3 Cabrio van Domeinen RZ beter kunt laten gaan

Ook al ziet ‘ie er nog best netjes uit.

Worden we hier al een beetje hebberig van? Er komen geregeld pareltjes voorbij op Domeinen. De andere kant van het verhaal: ze staan in de meeste gevallen niet zomaar bij het veilinghuis van de Nederlandse overheid. We hebben er weer eentje gevonden in de vorm van deze E46 M3.

De derde generatie van de M3 kwam in 2000 op de markt, maar de cabrio-versie kwam een jaar later pas. In het vooronder ligt de S54B32: een 3,2-liter zes-in-lijn die 343 pk en 365 Nm produceert. De M3 werd met deze generatie breder en speelser is om te rijden. Het absolute E46-toppunt kwam later met de CSL en Competition.

De M3 Cabrio van de Nederlandse overheid

De M3 Cabrio op de afbeelding is gebouwd in 2001 en kwam in 2020 voor het eerst op gele platen te staan. Inmiddels zijn er drie Nederlandse eigenaren geweest. En dan beginnen de problemen. Na 24 jaar geeft de BMW aan 178.849 kilometer te hebben gereden. Volgens de RDW klopt dat aantal niet. De tellerstand is onlogisch door een typfout of door het terugdraaien.

Daarnaast staat er nog een terugroepactie open. Door een foutje in de gasgenerator kan de airbag aan de bestuurderskant ”ongecontroleerd” afgaan. Hierbij kunnen metaaldelen vrijkomen en richting de inzittenden worden geschoten. Da’s niet prettig.

Nog meer problem’n

Vervolgens blijkt de APK van de M3 Cabrio al drie jaar te zijn verlopen. Als er dus al met de M3 is gereden, is dat niet op de openbare weg geweest. Net als andere auto’s heeft Domeinen de auto niet getest. Je gokt er dus maar op hoe goed de BMW nog is. Een tip krijg je van de accu. Die is volgens Domeinen plat en blijft niet lopen na het starten. Daarnaast laat de wang van de bestuurdersstoel los. Verder zien we dat het stoffen dak wel gewoon wordt ingeklapt zoals bedoeld.

Kortom, genoeg redenen om deze BMW E46 M3 Cabrio van Domeinen RZ aan je voorbij te laten gaan. Maar ja, het is wel een rasechte M3 die er verder nog puik uitziet. Natuurlijk zijn er gebruikerssporen rondom, maar daar kom je wel overheen als je ermee door de Eifel toert. Je kunt tot woensdag 17 september om 19:30 uur bieden op dit kavel. Het hoogste bod zit op het moment van publiceren op ruim € 11.000. Bied dan?