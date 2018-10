Gemeente sloopt BMW van man in ziekenhuis

Lekker dan.

In de categorie klein leed vandaag een inzending uit Old Blighty. Een man uit Flintshire moest daar namelijk naar het ziekenhuis voor een enkeloperatie, maar toen hij na drie dagen weer huiswaarts keerde werd hij keihard getackeld door het overheidsapparaat. Boris Johnson himself had het niet beter kunnen doen.

Het geval wil namelijk dat de man er al snel achterkwam dat zijn geliefde British Green BMW E46 323i (aankoopadvies) die hij al sinds 2004 in bezit had niet meer op zijn plek stond toen hij bij zijn woning aankwam. We hopen dat de morfine op dat moment nog een beetje werkte om de pijn te verzachten. Zoals men pleegt te doen in dergelijke gevallen ging/strompelde het slachtoffer daarna naar de politie om aangifte van diefstal te doen.

Uiteindelijk bleek echter dat de auto niet ontvreemd was door traditionele boefjes, maar door (r)overheidsboefjes. Door een dwaling van de ambtelijke molen was de auto onterecht aangemerkt om in beslag genomen en daarna vernietigd te worden. Nog pijnlijker: achteraf bleek dat de daadwerkelijke vernietiging pas dagen nadat de hoofdpersoon naar de politie was gestapt heeft plaatsgevonden.

De lokale Frits Bom (ombudsman) oordeelde dat de lokale overheid fout zat en de eigenaar van de auto 2.750 Pond moet betalen. Een hard gelag voor de trotse BMW eigenaar, die claimt dat hij onlangs nog wat duur onderhoud had laten plegen aan de Bimmer en dat er bovendien een zwik dure gereedschappen achterin lagen. De overheid heeft gelukkig beloofd het nooit meer te zullen doen, dus dat zullen we dan maar aannemen (via bbc.com).