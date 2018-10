Red Bull: “Verstappen en Hamilton grootste ego’s in de F1”

Ik ik ik ik ik. Ik.

In sommige opzichten zou je kunnen zeggen dat het seizoen van 2018 een verloren jaar is voor Max Verstappen. Tot op heden kende de F1 loopbaan van MV33 een stijgende lijn. Debuut in 2015, eerste zege in 2016, twee zeges in 2017. We hebben nog vier races te gaan, maar de kans is groot dat we dit jaar voor het eerst stagnatie zien. Max won in Oostenrijk en maakt een goede kans om voor het eerst Ricciardo voor te blijven in de eindstand van het kampioenschap, maar tot een echte aanval op datzelfde kampioenschap kwam het wederom niet. Tevens wacht de Nederlander nog steeds op zijn eerste pole position en moet hij de hoop om de jongste polesitter ooit te worden langzaamaan laten varen.

Gek genoeg zijn het echter niet altijd je eigen goede prestaties die je ‘marktwaarde’ bepalen. Het falen van Vettel, toevallig de man die zich de jongste polesitter ooit mag noemen, heeft Max relatief gezien in achting doen stijgen bij vele paddock-volgers. Afgelopen week bleek dat bijvoorbeeld toen voormalig GP2-kampioen Davide Valsecchi liet optekenen dat alleen Max in staat is Hamilton te verslaan en Red Bull honcho Horner liet weten dat Max beter is dan Seb. Van de drie-eenheid Lewis-Seb-Max die zich deze zomer leek af te tekenen als de absolute top van het F1 veld, kunnen we VET inmiddels definitief afschrijven. Toch?

Zodoende dringt zich automatisch de volgende vraag aan. Wat nou als we moeten kiezen tussen Hamilton en Verstappen? Sky Sports F1 dagdroomde even weg bij deze gedachte en vooral ook over hoe we achter het antwoord zouden kunnen komen: VER en HAM in één team. Maar mocht het ooit zover komen, dan zal dat waarschijnlijk niet bij Red Bull Racing gebeuren. Althans niet als Helmut Marko er dan nog over de coureurs gaat. Marko zegt namelijk dat hij Verstappen en Hamilton nooit samen in een team zou zetten:

*Lacht*. Nee. Ik bedoel, je moet iets van harmonie in je team hebben. Dit zijn op het moment de twee coureurs met de grootste ego’s. Dat zou voor elk team meer dan een uitdaging worden…

Dus. MV33 en LH44 in 2020 bij Ferrari dan maar?