Potdikke! Verstappen hangt straf boven het hoofd

Een nieuwe race, een nieuwe straf.

Hoewel we vanochtend nog schreven dat Max ontzettend goed is, zou je kunnen zeggen dat hij gisteren in de kwalificatie weer een Vettelesque foutje maakte. Max roste zijn RB14 over de kerbstones en beschadigde daarbij zijn auto. Overigens wil de Nederlander zelf noch zijn team weten van schuld, want ‘iedereen’ pakt daar die kerb, aldus Max en zijn teamchef Horner. Dat Verstappens auto de enige was die stuk ging was niet meer dan botte pech, zo luidt hun lezing. Kritisch feitje blijft: als Max zelf zou strijden om de titel zijn dit die dure incidentjes die door iedereen onder de loep genomen zullen worden.

Enfin, laten we dat verhaal even in het midden houden. Het is namelijk alweer tijd om de volgende potentiële klap op te vangen. Toen we Max gisteren stil zagen vallen dachten we namelijk in eerste instantie dat het weer een kapotte Renault krachtbron/turbo/MGU-whatever was, maar het bleek dus de ophanging te zijn. Of toch niet? Inmiddels blijkt dat de schade, wellicht ‘ten gevolge van’, waarschijnlijk groter is. De aandrijfas ‘lag eruit’ volgens Max en Christian Horner heeft al aangegeven dat het team geen risico wil nemen om een gridstraf te incasseren in Mexico. Max voegt er tegen Auto-Motor-und-Sport aan toe dat ‘nog een stukje extra naar achteren starten nu toch niks meer uitmaakt’.

Kortom; het is nog niet bevestigd maar als ik een betting man zou zijn, zou ik zeggen dat Max vanavond de race aanvangt naast zijn broeders van Toro Rosso. Gezellig, stieren onder elkaar.