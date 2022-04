Gemeenten mogen taxi’s weren vanaf 2025

Dat zullen dan wel korte ritjes worden. Alle gemeenten mogen taxi’s weren over een paar jaar.

Alle auto’s moeten uitstootvrij worden in 2030. Dat geldt voor alle personenauto’s en dus ook voor de taxi’s. Ondanks dat nog 8 jaar duurt, komt het moment sneller dan je denkt. Als een taxibedrijf 5 jaar met een auto doen, moeten ze nu al heel goed nadenken voor hun opvolger. Diesel of elektrisch?

De keuze wordt nu ook een beetje gemaakt door de overheid. Die ‘duwt’ de taxi-ondernemer richting elektrisch. Vanaf vandaag is er namelijk een nieuwe stap gezet. Steden mogen legale taxi’s gewoon gaan buitensluiten en weren uit het centrum vanaf 2025. Dat heeft Staatsecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstof bepaald.

Gemeenten mogen taxi’s weren uit binnenstad

Vanaf 2025 kunnen gemeenten een verbod in stellen voor vrachtwagens en bestelbussen met uitstoot. Daar mogen dan taxi’s met verbrandingsmotor (dus ook benzine) onder vallen.

Voordat iedereen in het toetsenbord klimt, bestaat de nieuwe regeling gedeeltelijk uit een verbod en gedeeltelijk uit een nieuwe kans voor ondernemers. Het is de bedoeling dat iedereen kan overstappen van een diesel-taxi naar een elektrische- of waterstoftaxi.



Vandaag wordt een plan ondertekend dat het mogelijk maakt voor vijf grote steden om dieseltaxi’s te kunnen weren. Dit is een stap om de afspraken uit het klimaatakkoord te kunnen halen.

Uiteraard willen ze niet alleen maar de ondernemer dwars zitten, maar ook gelegenheid geven om juist de overstap naar een elektrische- of waterstoftaxi te maken.

Nieuwe taxi mag nog wel eventjes

In het persbericht lezen we niets over een incentive, behalve de bestaande die voor alle auto’s gelden uiteraard. Mocht het zo zijn dat je nét een nieuwe taxi hebt gekocht, kan de ondernemer een uitzondering krijgen zodat deze niet op extra kosten gejaagd wordt.

Over het algemeen zijn de nieuwere taxi’s veel milieuvriendelijker dan de oude, dus er valt milieutechnisch ook iets voor te zeggen. Vanaf 2025 moeten alle taxi’s in steden uitstootvrij zijn.

Het is overigens niet aan de Staatsecretaris om het verbod daadwerkelijk in te stellen. De ene stad heeft nu meer last van de uitstoot dan de andere.

De gemeenten krijgen middels dit plan in elk geval de vrijheid om het zelf te bepalen. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Eindhoven en Tilburg zitten er sowieso bij.

