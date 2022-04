BREEK: toekomst Carlos Sainz nu al bekend!

Na een paar matige races weten we al wat hij de komende jaren gaat doen. De toekomst van Carlos Sainz is bekend. Op sportief gebied dan.

Carlos Sainz kent een ‘Barrichello’-esque seizoen tot nu toe. Ferrari is overduidelijk het beste team van 2022. De strijd tussen Red Bull en Mercedes is uiteindelijk toch iets te intens geweest. Op het moment dat Toto en Horner elkaar aan het aftroeven waren, was Ferrari bezig met een betrouwbare raket.

Tot nu komt alleen Charles Leclerc ermee uit de verf. Hij won twee races en eindigde eenmaal als tweede. Geen verkeerde score. Bij Carlos Sainz ging het tot nu toe ietsje minder. De eerste race (de GP Bahrein 2022) eindigde hij nog als tweede. De GP van Saudi-Arabië ging als iets minder: derde. Bij de GP van Australië 2022 elimineerde hij zichzelf.

Toekomst Carlos Sainz

Is er reden voor paniek? Welnee, de toekomst voor Carlos Sainz is namelijk bekend gemaakt. Ferrari heeft hem namelijk vastgelegd tot en met het seizoen 2024. Van harte gefeliciteerd!

Ondanks de matige start dit jaar heeft Sainz vorig jaar bewezen een uitstekend coureur te zijn. Zijn foutje vorige race was een zeer zeldzame. Over het algemeen geldt Carlos Sainz als een zeer stabiele coureur die altijd voor maximaal resultaat gaat. Mede daardoor haalde hij vorig jaar meer WK-punten dan zijn teamgenoot.

Geen verassing

Helemaal als een verrassing komt het natuurlijk niet. Zowel Ferrari-teambaas Mattia Binotto als Carlos Sainz hadden al laten vallen dat ze zeer tevreden waren over de samenwerking en dat contractverlenging in de lijn der verwachting lag. Sainz bijft dus bij Ferrari.

Het oude contract van Sainz liep tot het einde van dit seizoen. Met het vastleggen van Carlos Sainz beginnen de talenten een beetje ‘op’ te raken. Verstappen ligt voor lange tijd vast bij Red Bull, Sainz en Leclerc tot 2024 bij Ferrari, Norris voor ‘lange tijd’ bij McLaren en Russell zal de komende jaren voor Mercedes rijden.

