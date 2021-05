Jouw auto gaat straks data doorspelen aan de Nederlandse overheid - Autoblog.nl

Reuze handig dat een moderne auto zoveel data verzamelt, daar kan de overheid wel wat mee.

Als Nederland één ding op orde heeft dan zijn het de wegen wel. Het Nederlandse wegdek is een waar biljartlaken. In ieder geval in vergelijking met het wegdek van bepaalde andere landen, die we uit beleefdheid niet zullen noemen.

’s Lands wegen liggen er dus prima bij, maar het kan altijd beter. Dat vindt Cora van Nieuwenhuizen – die toevallig minister van Infrastructuur en Waterstaat is – ook. Zij heeft daarom een puik plan om het Nederlandse wegdek nog gladder te maken.

Gisteren vertelde de minister bij WNL op Zondag wat de bedoeling is: de overheid wil graag de data hebben die de auto’s registreren met betrekking tot het wegdek. Op die manier weten ze meteen waar er oneffenheden zitten en kan de Rijkswaterstaat daarmee aan de slag.

De moderne auto registreert al deze data toch. “Jammer om dat niet te gebruiken,” aldus Cora van Nieuwenhuizen. Daarom gaat de overheid deze handige informatie dus wél gebruiken. Het is de bedoeling dat daar aan het eind van het jaar mee gestart wordt.

Iedereen is tegenwoordig enorm gehecht aan privacy, dus dat onderwerp moest natuurlijk ook benoemd worden. De minister verzekerd ons dat we ons daar geen zorgen om hoeven te maken. Het gaat puur om data over het wegdek. Wie waar in welke auto rijdt is daarbij niet relevant.

Voor nu in ieder geval. Maar is er natuurlijk andere data (de snelheid om maar iets te noemen), die óók heel interessant kan zijn voor de overheid. Vanuit de EU is er al een plan om de snelheid en locatie van iedere auto te gaan monitoren, zoals collega @jaapiyo jullie al op onheilspellende wijze meedeelde. Ook daar heeft Van Nieuwenhuizen desgevraagd op gereageerd. Ze schiet het nog niet op voorhand af, maar ze ziet het voorlopig nog niet gebeuren. Laten we ons daar dus nog maar niet teveel over opwinden.

Bron: WNL

Foto: @thomcarspotter