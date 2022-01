Franse overheid gaat autoreclames compleet verpesten

Lekker dan: autofabrikanten worden gedwongen hun eigen reclames te ontkrachten.

Het leven van reclamemakers zit soms niet mee. Heb je een zorgvuldig uitgedachte reclame gemaakt, moet je die vervolgens eindigen met een waarschuwing. ‘Let op: geld lenen kost geld’ en ‘Let op: beleggen brengt risico’s met zich mee, je kan je inleg verliezen’ zijn niet echte lekkere slogans. Om nog maar te zwijgen over ‘Roken is dodelijk’.

Moet de autoindustrie straks ook verplichte anti-reclame gaan maken, omdat auto’s slecht voor het milieu zijn? Dat klinkt misschien vergezocht, maar in Frankrijk gaat dit dus echt gebeuren.

Met ingang van 1 maart moeten autofabrikanten verplicht een boodschap aan hun reclames toevoegen die autorijden ontmoedigd. Zo’n boodschap kan vrij vertaald zijn “Ga lekker lopen of fietsen voor een korte reis”, “Denk ook eens aan car poolen” of “Neem dagelijks het openbaar vervoer”. We hebben het nog even gecheckt, maar de ingangsdatum is echt 1 maart en niet 1 april.

De regel geldt voor alle vormen van reclame, of het nu tv-reclame, radio-reclame, online reclame of gedrukte reclame is. Er is ook nog een verplichte hashtag: #SeDéplacerMoinsPolluer. Dit betekent vrij vertaald ‘verplaats jezelf met minder vervuiling’. Welkom in 2022, waar er verplichte hashtags zijn.

Op het achterwege laten van deze boodschap staat een boete van €50.000. Gezien het marketingbudget van de gemiddelde autofabrikant kan het incasseren van deze boete wel de moeite waard zijn. Maar ja, je wilt als autofabrikant natuurlijk wel een groen imago hebben.

Om de autofabrikanten een handje te helpen hebben we een paar nieuwe slogans bedacht, die ze geheel kosteloos mogen gebruiken: