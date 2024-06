Gemeentes zijn opgevoerde fatbikes helemaal beu

Niet alleen gemeentes, ik ook. Weg met de opgevoerde fatbikes.

Kijk, vroeger fietste je gewoon op een ouderwetse tweewieler naar je school 8 kilometer verderop. Door de regen, door de wind. Regenpakkie aan, schop onder je reet van pa of moe en gaan met die banaan.

Dat is inmiddels wel anders. Op school doe je niet meer mee als je niet komt opdraven op het schoolplein met een fatbike, het liefst opgevoerd natuurlijk. Het Nederlandse beleid is traditioneel goed in achter de feiten aanlopen. Dat is met de e-bike niet anders.

Al jaren is de e-bike in opkomst, net als die elektrische stepjes. Laatstgenoemde zijn formeel illegaal, maar geen haan die er naar kraait. Net als dat de politie dikwijls niet ingrijpt bij een opgevoerde e-bike. Kinderen die, al dan niet met broertje of zusje, op de elektrische step voorbij razen is de normaalste zaak van de wereld. Als ze wat ouder zijn, hup op de opgevoerde fatbike met hun vadsige obesitas lijf. Lekker zonder kenteken of helm de wegen onveilig maken.

Niet alleen automobilisten die weer eens keihard moeten remmen voor een snelle fatbike zijn ze beu. Ook gemeenten en meerdere organisaties zijn er klaar mee. In een petitie roepen ze de politiek op om meer in actie te komen.

Vijftig grote en kleine gemeenten, de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen, VeiligheidNL, Artsen Voor Veilig Fietsen en de Fietsersbond hebben de petitie getekend. Ze pleiten voor een verbod op de verkoop van opgevoerde fatbikes. Daarnaast willen ze een onderzoek naar de invoering van een minimumleeftijd. Als derde het snel uitvoeren van een landelijke campagne om ouders en kinderen op de gevaren van een fatbike te wijzen.

Klinkt goed, voor de draad ermee Den Haag. Elke dag dat een ventje van 10 op een fatbike een ongeluk kan krijgen met letsel is een dag te veel. En ouders, trek je koter asjeblieft van die ellendedingen af. Dank u.