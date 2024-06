Fatbike-ellende resultaat van slap fietsbeleid

Wat fietsers nog meer kunnen behalve door rood rijden? Zeiken over andere verkeersdeelnemers!

Als we gaan tellen hebben we nog steeds ruim meer fietsen in ons huishouden dan auto’s en stiekem zit ik de laatste tijd ook veel op DIE tweewieler. Zeker nu ik met zoonlief trouw de oefenrondjes rij voor het verkeersexamen dat morgen op veel scholen in mijn regio wordt gehouden valt er weer iets op.

Ook ik steek eigenlijk nooit meer mijn hand uit (tot nu dus weer). En dat doet eigenlijk niemand. Aan de verkeerde kant van de weg rijden, door rood rijden. Telefoon in de hand. En de nieuwste frustratie: niet trappen terwijl de fiets wel vooruit gaat met een gangetje van 25-45 km/u.

Aan dat laatste zou ik me niet moeten ergeren, maar ik heb geleerd van alle mensen die denken dat de wereld beter wordt van fietsen dat je jezelf wel degelijk mag opwinden over mensen die niet trappen. Want de zeer geslaagde campagne van de afgelopen 15 jaar tegen scooterrijders was vooral gebaseerd op morele superioriteit. Een fietser is een beter mensch!

Waar gaat dit verhaal heen? We worden de afgelopen weken gebombardeerd met berichten over meer ongelukken onder fietsers. Voorzichtig wordt er een link gelegd met de toename van snelheid op het fietspad door fatbikes en e-bikes. Want zoals we allemaal weten: speed kills.

Een pijnlijke constatering. Want we hebben het hier over slachtoffers die natuurlijk ook iemands broer, zus of erger nog: kind zijn. Elk slachtoffer is er een te veel. Pijnlijker is het nog dat sommige van die slachtoffers wellicht te vermijden waren geweest. Als de overheid het nou eens aangedurfd zou hebben om ook de misdragingen van fietsers beter te volgen.

Want er is nogal iets om op te handhaven. Want laten we niet vergeten:

Een e-bike die ondersteunt tussen de 25 en 45 km/u is een speedpedelec en die heeft een kenteken en daarvoor heb je een rijbewijs (AM) nodig

In een 30km zone mag OOK een fietser niet harder dan 30 km/u

Een e-bike die ondersteunt terwijl je niet meetrapt is geen fiets. Maar zou als snorfiets of bromfiets een typegoedkeuring en een kenteken moeten hebben en de berijder een rijbewijs (AM)

Een elektrische step is voor op de camping en dus NIET toegestaan op de weg

Een elektrische vouwfiets zonder trappers, daar mag je ook je kind niet mee de weg op sturen: ist verboten!

En oh ja, er zijn nogal wat verkeersregels zoals stoppen voor een rood verkeerslicht en voetgangers voorrang geven bij een zebrapad.

Maar er lijkt een duidelijke blinde vlek te zijn bij politiek en handhaving als het gaat om fietsers en hun misdragingen. De ouderwetse fietsfuik die elke herfst een keertje wordt gehouden om fietsers te bewegen hun licht aan te doen is eigenlijk best een goed idee.

Kopieer dit naar een razzia op de sportvereniging en de (middelbare) school en zet de ouders gewoon voor lul die hun kinderen met een illegaal vervoersmiddel op pad laten gaan. De rollenbank komt naar je toe deze zomer!

Ho Ho, het ligt nooit aan de fietsers he

Maar nee, die berichten lezen we helaas niet. We lezen wel de commentaren van ‘experts’ die vinden dat het probleem van de vele ongelukken niet de schuld is van de fietsers. Maar de schuld van de ‘duizenden-kilogram-wegende-moordmachines’ waar fietsers tegenaan rijden.

Maar we denken graag in oplossingen. En ook Artsen op de Spoedeisende hulp, VeiligheidNL en de Fietsersbond laten daar hun licht over schijnen.

Je zou het probleem bij de oorsprong aan kunnen pakken. Zorg dat kinderen / jongeren niet op fatbikes stappen. De Fietsersbond pleit voor een minimumleeftijd van 12 jaar voor bestuurders van een e-bike. VeiligheidNL gaat voor een e-bike verbod voor kinderen onder 16 jaar.

Maar wat ga je dan verbieden? Wanneer is iets een e-bike? De (Europese) regels stellen dat een e-bike een maximum vermogen mag hebben van 250 watt. Het zou daarnaast voor het eerst zijn dat we een drempel gaan opwerpen voor jeugd om op de fiets te stappen. Handhaven op leeftijd lijkt me ook een praktisch probleem. Maar wellicht hopen de partijen die de minimumleeftijd voorstellen dat de gehele categorie gewoon lekker doodbloedt. Een tactiek die vaker (succesvol) ingezet wordt.

Nu stelt VeiligheidNL bij de NOS dat het sowieso in de meeste gevallen ‘hoofd- en hersenletsel’ betreft. De pragmatische denker in ons vraagt zich dan af: Zou een helm niet een oplossing zijn voor de ernst van de verwondingen? Dat was immers ook voor snorfietsen de oplossing. En voor wielrenners (zij het vrijwillig). Ho Ho, zeker niet volgens de Fietsersbond. Want als je een helm gaat verplichten dan stappen mensen over op andere vervoersmogelijkheden en dan gaan ze dood aan hun ongezonde levensstijl…

Nu zijn we voor dat laatste niet zo bang bij jeugd onder de 18, dat ze zelf gaan autorijden ipv fietsen…

Een beroep doen op het gezond verstand van ouders om geen fatbike te kopen voor hun kinderen heeft tot op heden geen effect. Want ja, je kunt je kind blijkbaar niets weigeren. Maar gerichte controle op plekken waar je illegale opgevoerde fatbikes en e-steps en andere elektrische rommel tegenkomt, op zoals scholen en sportverenigingen, lijkt ons een mooi startpunt!

Daarnaast gewoon een kenteken op elke e-bike, want door registratie kan je onderscheid maken. En dat elke verkeersdeelnemer die minimaal 25 km/u kan dan een WA verzekering heeft is ook alleen maar een goed plan.

Ligt het dan aan de Fatbike handel?

Natuurlijk gaat niet elke 12 jarige googlen naar opvoeren van een fatbike. De meeste opgevoerde exemplaren zijn door de handen van een handelaar gegaan. En die hebben al zolang boter op hun hoofd als de weg naar Rome lang is. Vroeger werden er ook convenanten gesloten bij brancheorganisaties om opvoeren van scooters tegen te gaan. En daar werd even makkelijk niets mee gedaan.

In die zin heeft de fatbike gewoon de plaats ingenomen van de scooters en bekruipt ons het gevoel wel eens dat de fatbike een dikke middelvinger is van de traditionele gemotoriseerde tweewielerbranche richting ‘Fietsers’. Ja, jullie hebben de scooter dood gekregen, dus geen 16 jarige stapt meer na het behalen van een rijbewijs op een scooter. In plaats daarvan stapt nu elke 10 jarige zonder rijbewijs op een opgevoerde fatbike. Chapeau!