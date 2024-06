Groot tekort aan laadpalen in parkeergarages

De vraag is: moet of kan je wel parkeergarages volstampen met laadpalen?

In veel gemeenten tref je publieke laadpunten aan op straat. Een noodzakelijke ontwikkeling, want het meerendeel van de Nederlandse huishoudens heeft niet de luxe van een eigen oprit met laadpaal.

Drie uitdagingen

Maar ook in parkeergarages moeten laadpalen komen om al die elektrische auto’s van juice te voorzien. Hier liggen groter uitdagingen dan zo’n paal op straat installeren. Bij de parkeergarage is er altijd een eigenaar die er wat over te zeggen heeft en dat is niet altijd een overheid. Ten tweede is de vraag of het net het wel aankan in zo’n garage. De derde uitdaging is brandveiligheid. Het is een lang slangetje uitrollen voor de brandweer als er een EV in de hens staat op -1

Autofabrikanten zien Nederland als een walhalla voor de elektrische auto. In vergelijking met de landen om ons heen hebben we een uitstekend laadnetwerk, met bijvoorbeeld flink wat snelladers langs de snelwegen.

Laat je alle publieke laadpunten buiten achterwege en focus je uitsluitend op laadpalen in parkeergarages zie je een heel ander beeld. Slechts 1,3 procent van de 250.000 parkeerplaatsen in garages beschikt over een oplaadpunt, aldus de Telegraaf. Het verhaal wordt nog slechter als je weet dat in een eerder convenant werd gemikt op 5 procent in 2025. Ja, dat gaan we niet halen.

Ondergetekende herkent de pijn. Als ik in een elektrische auto zit en ik parkeer in een garage ben ik toch altijd op zoek naar een laadpunt. Toch lekker als je gaat uit eten, shoppen of wat dan ook en je komt terug bij een auto met een vol(lere) batterij. Die vanzelfsprekendheid van een laadpunt in een parkeergarage is er niet. Terwijl je dat misschien wel zou verwachten.

Juist parkeergarages hebben laadpalen nodig als je kijkt naar de toekomst. Steden willen steeds minder auto’s in het straatbeeld. In sommige steden verdwijnen zelfs parkeervakken. In Rotterdam is het bijvoorbeeld voordeliger om in een gemeentelijk garage te parkeren dan op straat. Het is een aanmoediging om je auto in die garage te zetten. Echter kun je in de garage nauwelijks laden en op straat zijn er wel mogelijkheden voor.

Wat de RAI Vereniging mag de laad- en tankinfrastructuur geen beperkende factor zijn in het aanschaffen van een EV. Hoe meer rompslomp, hoe minder aantrekkelijk is om een elektrische auto te overwegen.

Laadpalen in parkeergarages zijn juist een uitkomst voor mensen die niet thuis kunnen laden. Deze groep had misschien al geen volle batterij bij vertrek en bij thuiskomst hoeven ze ook niet op zoek naar een publieke paal omdat ze tussentijds in de garage hebben geladen.

