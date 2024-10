Gaafste estate die wij nooit kregen te koop in Nederland!

Een mooie en vooral unieke estate staat gewoon te koop in Nederland en jij wil hem.

Ze zeggen altijd ‘beter laat dan nooit’, maar bij Hyundai en Kia hebben we toch een beetje het gevoel dat ze overal nét een beetje te laat mee komen. Kunnen ze zelf ook niks aan doen, de merken kregen pas echt goed tractie vanaf pak ‘m beet 15 jaar geleden. Maar nu er eindelijk geld is, is er ruimte voor imagobouwers. En door de timing van milieu-eisen, worden die allemaal na één generatie weer uitgefaseerd. Denk aan de Kia Stinger GT, Hyundai Genesis Coupé en Hyundai i30 N.

Genesis

En dan is er nog de strategie die Toyota, Nissan en Honda geen windeieren legde, waar de Koreaanse alliantie ook net ietsje te laat mee is. Het introduceren van een poepchique luxemerk. Dat begon toen Hyundai de Genesis Coupé en Genesis Sedan probeerden te marketen als veel luxueuzere modellen dan ze normaliter bouwen. Dat leidde tot een spin-offmerk genaamd Genesis wat een beetje het Lexus van Hyundai is. En wij moesten kijken hoe het merk als een olievlek door Europa verspreidde, maar precies aan onze grens stopte.

G70 Shooting Brake

En zo hebben we ook met lede ogen moeten aanzien hoe één van de gaafste moderne stationwagons ons oversloeg. Genesis introduceerde een ‘Shooting Brake’-versie van de G70, hun middenklasser (denk Volvo S/V60). De designtaal van Genesis klopt in ieder geval als een bus. Maar goed, even wachten dus tot ze uit Duitsland geïmporteerd worden.

G70 Shooting Brake in Nederland

Of niet: er staat er gewoon eentje in Nederland! Een Nederlandse aanbieder zet deze ex-Duitse Genesis G70 Shooting Brake te koop. Om je gelijk even uit de droom te helpen: je had een G70 met de 3.3 liter ‘Lambda’ V6 uit de Stinger, maar dat was enkel de sedan. Voor de Shooting Brake was je aangewezen op een 2.0 liter benzine met 197 pk of recenter de 2.5 Smartstream benzine met 305 pk. Het exemplaar in kwestie is de 2.2 CRDi, een 200 pk sterke viercilinder diesel, gekoppeld aan een automaat met acht versnellingen.

Maakt dat uit? Diesel is juist wel lekker voor een auto als deze. Er wordt verder niet heel veel info verstrekt in de advertentie. Dus moeten de plaatjes het werk doen. De Genesis G70 Shooting Brake in kwestie is zwart met veel chromen details: netjes. Aan de kleine velgen te zien is niet gekozen voor elke optie, maar alsnog zit er prima veel spul op.

De G70 ziet er nog piekfijn uit, wat na een tweejarig leven en 29.000 kilometer niet gek moet zijn. Het interieur is een bonte mix van bekend (en toch iets goedkoop ogend) Hyundai-spul met een best fris en modern Genesis-ontwerp. Of dat je ding is, moet je zelf maar bepalen.

BTW

Dan moeten we nog één olifant uit de kamer halen, namelijk dat we nergens kunnen vinden welk kenteken deze Genesis G70 zou moeten hebben. Beide geregistreerde G70’s zijn benzine-sedans. Welnu, deze Shooting Brake is nog niet officieel geïmporteerd. Er moet dus nog btw en waarschijnlijk een flinke som rest-BPM over betaald worden. De auto staat te koop voor 31.900 euro, maar als bij even de btw- en BPM-berekening erover heen gooien komen we op bijna 60.000 euro uit. Wat op zich voor het kaliber auto helemaal niet gek is, maar dan hoop je toch op een gloednieuwe auto en niet eentje met 30.000 kilometer erop.

Kopen

Maar goed, dat is de prijs van uniek en unieker qua stationwagon dan deze Genesis G70 Shooting Brake wordt het niet heel snel in Nederland. Kijken wat de mogelijkheden zijn doe je op de website van Auto Keijzers.