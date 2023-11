Koop deze unieke Volkswagen: 1 in Nederland!

Deze unieke Volkswagen is te koop voor 25.750 euro en dat is nog zonder de BTW.

Je kan van een Volkswagen veel zeggen, maar niet dat ze uniek zijn. Natuurlijk, met een Touareg R50, Passat W8 4Motion of Phaeton W12 kun je je onderscheiden. Maar als je met die auto komt aanrollen op de eerstvolgende VW-meeting, ben je absoluut niet de enige.

Dus mocht je een Volkswagen willen die écht uniek is, zul je je best moeten doen. Je kan natuurlijk een bestaand model pakken en daar iets heel bijzonders van maken. Maar ja, het Harlekijn-thema is al vaker toegepast op een VW en uiteindelijk is een getunede of aangepaste VW ook maar een getunede of aangepaste VW.

Volkswagen Saveiro

Nee, wil je een unieke Volkswagen, dan moet je DEZE auto hebben. Het is namelijk een Volkswagen waarvan er maar eentje te koop staat. We durven het ook wel aan om te zeggen dat het de enige in Nederland is. Het is namelijk een heuse Volkswagen Saveiro.

Het zou maar zo kunnen zijn dat je dat model niet kent. We zullen de VW Saviero eventjes voor je toelichten. De Saveiro is de variant op de Volkswagen Gol, juist, Golf maar dan zonder de ‘f’. De Gol is een enorm populaire auto die gebouwd wordt door de Braziliaanse tak van Volkswagen (Volkswagen do Brasiiiiil, La La La La Lalaaaaaa).

De Saveiro is geïntroduceerd in 2009. Het is een compacte pickup-versie van de Gol: dus een bedrijfswagen! Het is in dat opzicht een soort geestelijke opvolger van de oorspronkelijke Caddy. In vergelijking met de Gol is de wielbasis wel een stuk langer: 15 centimeter. Er is keuze tussen een normale cabine en grote cabine, die dan een achterbank heeft.

Prijs unieke Volkswagen

Sinds 2009 is het model wel een paar keer aangepast. De eerste facelift was in 2013 en in 2016 kreeg de kleine pick-up nog een kleine update. Dat is precies de versie die je ziet op de afbeeldingen. Deze witte Saveiro heeft – net als alle andere Saveiro’s – een 1.6 liter viercilinder.

Het is een erg luxe exemplaar met lichtmetalen velgen, airco en elektrische ramen. In Brazilië kun je de Saveiro krijgen in een enorm basale uitvoering met ham en eieren.

De prijs van deze unieke Volkswagen is niet mals. De verkopende partij wil er graag 26.750 euro voor hebben. Dat is dan nog exclusief de BTW. Naast het feit dat je een bijzondere VW onder de bips hebt, krijg je 24 maanden garantie op deze auto met minder dan 3.000 km op de klok. Interesse? De advertentie kun je hier bekijken!

Met dank aan Martijn voor de tip!