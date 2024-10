Russen strijden tegen Oekraïne met deze nieuwe Kalashnikov

Nu alle tanks vernietigd zijn door Oekraïnse strijders hebben de Russen nieuw vervoer nodig. Deze Kalashnikov biedt uitkomst.

De speciale militaire oefening van de Russen in Oekraïne duurt inmiddels al rijkelijk lang. Misschien ligt het aan al die goedkope Chinese banden. Je zou zeggen dat de Russen inmiddels de boodschap begrepen zouden moeten hebben dat ze niet welkom zijn. Immers blazen de Oekraïners niet voor niks al die Russische tanks op. Kennelijk begrijpen Vladimir en zijn mensen de hint maar niet.

Voor Russische mannen (m/v/i) is het inmiddels vrij lucratief om naar het front te gaan. Maar het is wel gevaarlijk. De gehaktmolen draait op volle toeren. Op zich geen wonder als je het slagveld ingestuurd wordt met wat veredelde golfkarretjes. Kalashnikov biedt nu soort van uitkomst met haar nieuwe elektrische tweewieler. Nog steeds zit je als soldaat dan niet veilig achter een berg pantsering. Maar in ieder geval ben je wat wendbaarder.

Kalashnikov kennen we natuurlijk van de AK-47, beter bekend als the international language of love. Maar het bedrijf maakt veel meer dan geweren. Zo fabriceren ze ook voertuigen voor over land of over zee (is dat niet dat liedje?). Deze milieubewuste elektrische crossmotor bijvoorbeeld.

Niet alleen kan je zonder directe CO2 uitstoot de vijand benaderen, maar tevens geeft de motor geen warmte af. Je bent dus onzichtbaar voor hittescanners. Of dat wordt soldaten in ieder geval verteld. De Sukhoi Su-57 zou ook onzichtbaar moeten zijn voor de radar, maar de praktijk is al is het maar door slechte afwerking weerbarstiger.

Enfin, deze motor van Kalashnikov heeft een niet verwijderbare Lithium-ion accu en de aandrijving van het achterwiel geschiedt (no pun intended) via ketting. Koop dan, of heb jij toch liever een gouden AK-47? Laat het weten, in de comments!