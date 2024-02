Koop deze unieke 280Z in Nederland!

Er kan geboden worden op een hele dikke Datsun.

Als het om klassiekers gaat hebben we het vooral over Europese auto’s en misschien wat Amerikanen, maar Japan heeft een stuk minder iconische klassiekers geleverd. De Fairlady Z is echter wel een auto die een echte klassiekerstatus heeft bereikt. En daarvan wordt nu een bijzonder exemplaar geveild in Nederland.

Tijdens zijn levensloop kreeg de Fairlady Z telkens een iets grotere motor. Het begon in 1969 met een 2.0 en het eindige (via de 240Z en de 260Z) met een 2.8 in de 280Z. Deze werd alleen geleverd op de Noord-Amerikaanse markt. Overigens was de 280Z ondanks zijn grotere cilinderinhoud maar nauwelijks krachtiger dan de 260Z (met 170 in plaats van 165 pk).

Dat maakt verder niet uit, zo’n Datsun 280Z is een hele bijzondere verschijning in Nederland. En dit exemplaar helemaal, want deze auto is flink gemodificeerd. Bij sommige klassiekers is dat not done, maar bij een Japanner mag dat natuurlijk.

De kleur is sowieso niet origineel, want auto’s werden in jaren ’70 natuurlijk niet in matgrijs geleverd. Deze kleur is niet helemaal ‘period correct’, maar de auto kan het verrassend goed hebben. Als je goed kijkt zie je dat er ook een goudkleurige pinstripe over de zijkant loopt.

Deze Datsun is verder nog voorzien van een reeks aan aanpassingen, zoals andere koplampen, wielkastverbreders, een grotere spoiler, carbon buitenspiegels en een custom uitlaat. Het kan je smaak zijn of niet, maar het is in ieder geval een samenhangend geheel.

Wat in het interieur meteen opvalt is het feit dat er een rolkooi is gemonteerd. Dat betekent meestal dat het interieur heel spartaans is, maar dat valt in dit geval reuze mee. Met het prachtige bruine leer en de houten pookknop is het verder juist een stijlvol interieur.

Deze unieke Datsun 280Z bivakkeerde eerst in Dubai, maar heeft nu zijn weg gevonden naar Nederland, waar de auto wordt aangeboden door Collecting Cars. Liefhebbers kunnen nog tot en met morgenavond 19.40 meebieden.

Collecting Cars is een internationaal veilingplatform, dat ook in Nederland actief is. Veil je auto zonder kosten en zonder gedoe via Collecting Cars!