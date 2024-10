Eindelijk: de Heilige Graal laat zich zien op de openbare weg

Dit is de droom van iedere spotter: een McLaren F1 in het wild spotten.

Er zijn dit jaar al de nodige exoten de revue gepasseerd als Spot van de Week: Bugatti’s, Koenigseggs, Pagani’s… Deze verbleken echter allemaal bij de Heilige Graal. Er zijn maar heel weinig die deze auto ooit op de openbare weg mogen aanschouwen. We hebben het over de mythische McLaren F1.

Sommige auto’s hebben decennia nodig om uit te groeien tot een icoon, zo niet de McLaren F1. Deze auto is in een relatief kort tijdsbestek uitgegroeid tot een van de meest iconische en waardevolle auto’s aller tijden. Naarmate de waarde steeg, daalde ook de kans dat je er eentje in het wild tegenkomt.

Toch heeft spotter @patrickcoerver het voor elkaar gekregen om een McLaren F1 op de openbare weg te spotten. En niet eens zo ver van huis: hij wist deze auto vast te leggen in Düsseldorf. Nu hebben we al veel dikke spots voorbij zien komen uit Düsseldorf, maar een McLaren F1 zat daar nog nooit tussen.

De auto in kwestie is chassisnummer 071, uitgevoerd in Historic Orange, een kleur die perfect past bij de F1. De auto is naar verluidt nog steeds in handen van de eerste eigenaar, die ook een matchende McLaren P1 in zijn bezit heeft.

Met zijn 627 pk heeft de F1 slechts de helft van het vermogen van de nieuwe McLaren W1, maar hiermee was het destijds wel de snelste auto ter wereld. Dat is de W1 niet, en we hebben het vermoeden dat deze ook nooit zo legendarisch gaat worden.

In totaal zijn er 106 McLaren F1’s geproduceerd, maar gezien de waarde (in 2021 is er eentje geveild voor 20 miljoen dollar) komen die vrijwel nooit naar buiten. De laatste keer dat er een McLaren F1 op de openbare weg werd geüpload op Autoblog Spots/Autojunk was in 2015.

Sindsdien zijn er talloze Bugatti’s geüpload, maar dus geen enkele McLaren F1. Om even in perspectief te plaatsen hoe bijzonder deze vondst is. Over de Spot van de Week hoefden we deze keer dus niet lang na te denken. En eigenlijk is dit ook al meteen de Spot van het Jaar.

Heb je ook wat bijzonders gespot (ook al is het geen McLaren F1)? Upload dan je foto’s op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot volgende week in deze rubriek! We hebben een mooie Autoblog-pet of -muts voor de winnaar.

Bekijk alle foto’s van deze McLaren F1 op Autoblog Spots!