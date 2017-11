Dit is de optielijst van de Tesla Model 3

De opties zijn niet heel voordelig.

Amerikanen die een reservering voor de Tesla Model 3 hebben gemaakt, kregen recent een berichtje van de autofabrikant. De Model 3 kon eindelijk geconfigureerd worden! Een lezer van Electrek deelde de optielijst met de wereld. Wat opvalt is dat de prijs van een aangeklede Model 3 best fors is te noemen. Tesla kiest niet voor de ‘Japanse weg’. Merken als Lexus leveren auto’s behoorlijk compleet af, inclusief zaken als stoelverwarming of een goed geluidssysteem. In plaats daarvan lijken we met een Audi-strategie te maken te hebben. Oftewel: een (bijna) kale kip die je zelf mag gaan aankleden. De plaatjes zijn afkomstig van een in San Francisco wonende klant. Omdat zijn Model 3 tot de eerste productiereeks hoort, ‘moest’ hij diverse opties aanvinken. Zie Required for first production.

De Tesla Model 3 is er vanaf 35.000 dollar exclusief belastingen. De elektrische auto komt standaard met het grote 15-inch aanraakscherm. Luxere zaken als een beter audiosysteem, stoelverwarming, vier USB-poorten en verstelbare stoelen met geheugen zijn optioneel. Deze zaken zijn niet los van elkaar aan te vinken op een optielijst, maar maken onderdeel uit van de ‘Premium Upgrades’-optie. Kosten: 5.000 dollar.

Een andere optie is de Long Range Battery. Standaard heeft de Model 3 een actieradius van 220 mijl (354 km). Met dit pakket kun je maximaal 310 mijl (498 km) rijden. Daarnaast sprint de Model 3 met deze optie in 5,1 seconden naar de 96 km/u en ligt de topsnelheid op 225 km/u. Bovendien kun je na een halfuur laden bij een Supercharger zo’n 170 mijl (273 km) rijden. De kosten van deze optie zijn 9.000 dollar. Een kleur als Pearl White kost 1.900 dollar en een upgrade naar 19-inch wielen kost 1.500 dollar. Geavanceerde Autopilot is een optie van 5.000 dollar en de Model 3 de mogelijkheden geven om volledig zelf te kunnen rijden kost nog eens 3.000 dollar extra. Deze twee laatste opties kunnen ook achteraf, tegen een meerprijs, worden geïnstalleerd.

Reken al die opties (Premium Upgrade, Auto Pilot etc) naar een Nederlandse Model 3 en de elektrische auto zou hier, inclusief 21% BTW, zo’n 60.000 euro kunnen gaan kosten. Dit is slechts een prijsindicatie op basis van de Amerikaanse optielijst. Een officiële Nederlandse prijs is er nog niet.

Topicfoto via @123bat op Autojunk