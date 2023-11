Geparkeerde Clio wordt getroffen door meteoriet (?)

Even Apeldoorn bellen…

Een auto is toch een kwetsbaar object, dus de kans dat je trotse bezit vroeg of laat een keer beschadigd raakt is aanwezig. Daarom bestaat er zoiets als een verzekering. Je verzekeraar gaat alleen heel raar opkijken als je vertelt dat je auto is geraakt door een meteoriet.

De kans dat dit gebeurt is astronomische klein, maar dat betekent niet dat het een onmogelijk is (een veelgemaakte vergissing). Het lijkt er namelijk sterk op dat een Franse Renault Clio het slachtoffer is geworden van een mini-meteorietinslag.

De auto, die geparkeerd stond in Straatsburg, had namelijk opeens een gat met een doorsnee van een halve meter in het dak. Volgens ooggetuigen kwam er ook rook uit de auto. In de Clio werd vervolgens een object ter grootte van een hazelnoot aangetroffen.

Aangezien een hazelnoot in het ergste geval een klein putje achterlaat is deze ‘hazelnoot’ waarschijnlijk van een enorme hoogte komen vallen. Oftewel: de Clio is vermoedelijk getroffen door een meteoriet.

Omdat meteorieten ook radioactief kunnen zijn heeft de lokale brandweer voor de zekerheid nog een meting gedaan. Gelukkig bleek er op dat punt niks te vrezen. Het is overigens nog niet officieel bevestigd dat het daadwerkelijk een meteoriet betreft. Het mysterieuze object wordt nog nader onderzocht in Parijs.

Voor de eigenaar van de Clio is het natuurlijk zuur, maar gelukkig heeft niemand deze meteoriet op zijn hoofd gekregen. En de eigenaar heeft wel een goed verhaal wat hij de rest van zijn leven kan vertellen.

Foto’s: DDSP