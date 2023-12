Nieuwe Mini John Cooper Works: wel show, geen go

Deze John Cooper Works is niet zo sportief als zijn looks doen vermoeden.

Een Mini stuurt in principe altijd leuk, maar het wordt pas écht feest als er John Cooper Works op de achterkant staat. Dat Mini nu een nieuwe John Cooper Works lanceert is dus heugelijk nieuws voor alle hot hatch-liefhebbers. Toch?

Nou… dat valt een klein beetje tegen. En niet omdat het een EV is. Het probleem is: de nieuwe Mini John Cooper Works heeft wel het uiterlijk vertoon van een JCW, maar daar blijft het ook bij. Oftewel, het is gewoon een sportpakketje, geen extra hete versie.

Met zijn kenmerkende rode dak en de grote spoiler wekt deze uitvoering wél de schijn dat het om een echte John Cooper Works gaat. De grote spoiler doet zelfs denken aan de John Cooper Works GP, de ultieme hardcore versie van de Mini.

Deze auto schept dus verwachtingen, maar die worden niet waargemaakt. Het is gewoon een Cooper SE. Niet dat dit een trage auto is: met 218 pk en 330 Nm zit je in 6,7 seconden op de 100 km/u. Dat is lekker vlot, maar niet John Cooper Works-vlot.

Om nog even terug te komen op wat de JCW-trim dan wel te bieden heeft: naast de spoiler en de rode accenten heeft de JCW ook extra opvallende voor- en achterbumpers. Daarnaast krijg je speciale 18 inch velgen, met daarachter rode remklauwen. In het interieur wordt je getrakteerd op nog meer rode accenten.

De Mini Cooper SE is meteen te bestellen in John Cooper Works-trim, dus we weten ook de prijs. Je bent voor deze uitvoering minstens €47.640 kwijt in de configurator. Voor dat geld had je vorig jaar nog een échte John Cooper Works…

Over een echte John Cooper Works gesproken: komt die ook nog, of blijft het hierbij? Die prangende vraag kunnen we helaas nog niet beantwoorden. We hopen van wel, maar Mini heeft nog niks beloofd.