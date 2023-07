Gespot: 7x roze in het straatbeeld

Jazeker, we haken gewoon schaamteloos in op de Barbie-hype.

Waarschijnlijk hebben alleen de echte filmliefhebbers het meegekregen, maar er schijnt een nieuwe Barbie-film te zijn. Ons aller @Wouter wist dit natuurlijk al lang van te voren en had zijn auto daarom alvast in de juiste kleur gewrapt voor de première. Maar hij is niet de enige met een roze auto. Daarom gaan we in dit artikel de kleur roze eens in het zonnetje zetten.

Als je een roze auto tegenkomt is dat doorgaans niet de originele kleur, want er zijn weinig auto’s die af fabriek roze zijn. Een roze auto is sowieso zeldzaam: er staan momenteel maar 3.624 auto’s als roze geregistreerd in Nederland, zo zocht kentekengoeroe Jasper Verweij uit. Verreweg de meeste daarvan zijn Suzuki Alto’s.

Een lijstje met roze Suzuki Alto’s en Fiat 500’s is niet zo spannend, dus daarom zijn we even in het Autoblog Spot-archief gedoken, voor een lijstje met roze exoten.

Porsche 992 GT3

We beginnen maar meteen met de meest bekende roze kleur: Ruby Star (a.k.a. Rubystone Red) van Porsche. Een historische kleur, die tegenwoordig weer te bestellen is via het PTS-programma. Dat deed de eigenaar van deze 992 GT3 bijvoorbeeld. Eerlijk is eerlijk: het staat ‘m verdraaid goed.

BMW M3 G80

Een BMW M3 heeft al een controversieel uiterlijk, dus een controversieel kleurtje kan er ook nog wel bij. De eigenaar van dit exemplaar deed inspiratie op bij Porsche en liet zijn M3 in Rubystone Red wrappen. Wat stiekem nog best goed uitpakt.

Bentley Continental GTC Speed

Een Bentley Continental is bijna altijd zwart, grijs, wit of blauw. Andere kleuren zie je maar zelden, laat staan roze. Met zo’n roze Bentley val je ten minste wel op in Monaco. Het ziet er niet uit als wrap, maar we vermoeden dat deze kleur ook niet origineel is.

Aston Martin V8 Vantage Roadster

Glanzend roze kan er soms nog nèt mee door, maar met matroze wordt het echt discutabel. Zeker op een Aston Martin V8 Vantage, wat juist een hele stijlvolle auto kan zijn. Met deze wrap is alle klasse er in één klap vanaf. Toegegeven, de originele kleur (donkergrijs) was misschien een beetje saai, maar dit is het andere uiterste.

Lamborghini Gallardo Superleggera

Een Lamborghini koop je niet om anoniem door het leven te gaan, dus die mag best een schreeuwerig kleurtje hebben. Groen of oranje op een Lambo is eigenlijk al niet meer bijzonder, dus daarom koos deze eigenaar van deze Gallardo Superleggera voor roze. Weer eens wat anders.

Rolls-Royce Phantom

Niet aan een roze olifant denken wordt heel lastig bij het zien van deze Rolls-Royce. Deze auto is gespot in Hong Kong, waar ze nu eenmaal een iets andere smaak hebben dan hier. Het is natuurlijk wel de ideale auto om mee naar de première van Barbie te gaan.

Audi R8 Spyder

Audi is absoluut geen merk van de gekke kleurtjes, maar een R8 kan net iets meer hebben dan een zakelijke A6. De eigenaar van dit exemplaar dacht: laat ik eens gek doen en de auto roze wrappen. Dat is in ieder geval een stuk smaakvoller dan de kleur die de auto daarvoor had. Deze R8 was namelijk eerst gewrapt in rood fluweel. Ja, echt.

Goed, dat is weer genoeg roze voor vandaag. Laat in de reacties vooral even weten welke auto’s het wel en niet kunnen hebben.