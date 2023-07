Beetje gekke kop. Maar het klopt wel. Nissan is miljonair…

Wij hier weten zeker dat jij na deze kop hebt verdergeklikt, omdat je weten wat we nou bedoelen met ‘Nissan is miljonair’. Snappen wij, want al hebben we het zelf geschreven, wij zijn óók benieuwd. Maar daar gaan we verandering in brengen.

Nissan is erg blij, want de miljoenste elektrische auto van het merk is verkocht. Inderdaad, Nissan is miljonair als het op EV’s aankomt. Dat hebben ze toch best lekker gedaan, vinden ook wij.

Hoera! Nissan is miljonair!

Het is vanzelfsprekend de Leaf die de meeste verkopen voor zijn rekening neemt. In totaal zijn er sinds 2010 van dat model 650.000 exemplaren verkocht. Het is ook een populaire auto, hij is in 50 landen te krijgen.

Verder verkoopt Nissan nog modellen als de Ariya en e-NV200 en met de andere elektrische niche-modellen maakt dat de Japanners dus EV-miljonairs. En oih ja, jij wil vast weten waar de meeste Nissan EV’s worden gesleten?

Nou, bij ons in Europa. 320.000 stuks zijn er hier spreekwoordelijk over de toonbank gegaan. Maar goed, voor de volledigheid even het lijstje.

Japan 230.000 Noord-Amerika 210.000 Europa 320.000 China 230.000 Overige regio’s 10.000 Totaal 1.000.000 Samen is dit 1 miljoen…

Dat miljoen is pas het begin, aldus Nissan. Er moet nog veel meer elektrisch spul over de wereld worden uitgestort, vinden ze daar.

Als onderdeel van het ambitieuze plan ‘Nissan Ambition 2030’ is Nissan voornemens om wereldwijd negentien EV-modellen te lanceren vóór 2030. Maar er is meer dan alleen 19 nieuwe EV’s, ze willen al over 5 jaar solid state accu’s in hun auto’s leggen. Dat zou wel wat zijn als ze dat halen…

Maar goed, ambitie is niet verkeerd, wij zijn vooral benieuwd hoe het met die solid state accu’s zal gaan. We houden jullie vanzelfsprekend op de hoogte.