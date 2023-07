Vernieuwde Mercedes Vito krijgt premium behandeling

De vernieuwde Mercedes Vito krijgt meer luxe en meer uitstraling. Premium!

Het is tegenwoordig het toverwoord: premium. Het is een pure marketingterm dat zich heel simpel laat verklaren. Bedenk iets waar de klant extra voor wil betalen en reken daar extra veel voor.

Zo’n sportpakket kost 5 mille tegenwoordig, maar de fabrikant is er nog geen 1.000 aan kwijt. En dat zachte dashboard dat je graag knuffelt is ook maar 20 euro meer, maar klanten betalen er het veelvoudige voor. Althans, dat geldt voor personenauto’s.

Als het gaat om bedrijfswagens, zijn de klanten natuurlijk ook veel bezig met de ratio. Kilometerkostprijs, betrouwbaarheid en functionaliteit zijn vele malen belangrijker dan wat de buurman denkt van je nieuwe auto. Toch durft Mercedes het aan om de vernieuwde Vito iets hoger in de markt te zetten.

Alle varianten

Met de vernieuwde Vito bedoelen we niet enkel en alleen de Vito, maar ook de afgeleiden daarvan. Denk aan de Mercedes-Benz eVito, V-Klasse, EQV en Marco Polo. De huidige generatie (W447) loopt al sinds 2014 mee. In 2020 kreeg deze een ingrijpende facelift, nu is het tijd voor een tweede opfrisbeurt. De neus is afwijkend en loopt zo meer in lijn met de andere Mercedessen die in de showrooms staan op dit moment.

Over afwijkende neuzen gesproken, je kan ze aan hun snoet herkennen. De eVito en EQV hebben een gladde neus (een grille is immers niet nodig). De V-Klasse en Vito hebben beide twee chromen spijlen. Dan is er ook nog een V-klasse Exclusive met een lamellengrille én str op de neus. Dat vinden wij poepchic.

Vernieuwde Mercedes Vito

Het interieur werd ook aangepakt. In de Vito heb je standaard een 5,5 inch scherm voor je neus en en 10,25 inch scherm voor de infotainment. Bij de luxere modellen is dat tweemaal 12,3 inch. In tegenstelling tot de uitgaande modellen, is MBUX nu helemaal standaard! Dat geldt ook voor items als cruise control en dodehoek-detectie. Bij de EQV en V-Klasse heb je zelfs adaptieve cruise control, standaard!

Dan de aandrijflijnen. Daar wordt met geen woord over gerept in het persbericht van Mercedes-Benz. We gaan er daarom vanuit dat dat min of meer gelijk zal blijven, of ze hebben natuurlijk een heuse tweetraps raket aan nieuws.