Tankstation Eindhoven laat klanten benzine tanken voor 1,45 euro per liter

De prijs van het tankstation uit Eindhoven zorgde voor flinke files. Want iedereen in de omgeving wilde van die gunstige prijs profiteren.

Het moment dat de 2 euro per liter voor benzine werd doorbroken ligt gevoelsmatig alweer ver achter ons. Want de stijging gaat keihard door. Op dit moment ligt de landelijke adviesprijs voor een liter Euro95 op 2,062 euro volgens United Consumers. Een tankstation in Eindhoven had daarentegen wel een heel gunstige prijs.

Eindhovenaren konden het waarschijnlijk niet geloven, maar er stond echt 1,449 euro op de borden voor een liter Euro95 bij tankstation DCB Energy aan het Flight Forum in Eindhoven. Tegenover Eindhovens Dagblad (ED) kon DCB niet verklaren of het hier ging om een storing of om een stunt. Feit is dat opeens heel veel mensen het tankstation konden vinden met deze lage benzineprijs.

Gisteravond stond er een file van vele tientallen auto’s bij het tankstation. Automobilisten tankten niet alleen de auto af, maar sommigen hadden ook jerrycans meegenomen om te vullen met benzine. Naast benzine was ook diesel erg laag geprijsd met 1,109 per liter.

Zo rond 23:00 uur was het over met de pret. Het tankstation in Eindhoven hanteerde weer een normale prijs en automobilisten dropen af. Er zal ongetwijfeld een groep zijn die net misgrepen en voor niets naar het tankstation zijn gereden. Onduidelijk is hoeveel automobilisten van de enorm lage prijs hebben kunnen profiteren.