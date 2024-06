Gespot: de geile geeltinten van BMW

BMW heeft door de jaren heen nog behoorlijk wat geeltinten gehad, dus we duiken vandaag eens in de wereld van gele BMW’s.

De gemiddelde BMW is niet zo spannend gekleurd. Dat bewijst ook de Autoblog Garage, die meestal uit witte en zwarte BMW’s bestaat. Toch zijn er heus wel BMW’s met toffe kleurtjes. Zo werd er deze week een knalgele BMW M8 gespot. Dat is een mooie reden om eens naar gele BMW’s te kijken.

Door de jaren heen heeft BMW nog aardig wat verschillende tinten geel in het kleurenpallet gehad. Uiteraard waren deze wel voorbehouden aan de sportieve modellen. We gaan ze even langs aan de hand van spots. Om het interessant te houden kijken we zo veel mogelijk naar auto’s waarbij de kleur NIET standaard werd geleverd.

Spotter: @MLTB

We beginnen met een iconische kleur: Dakar Gelb. Deze kleur kennen we van de E36, maar ook op een E92 M3 staat het heel gaaf. Dat bewijst dit Individual uitgevoerde exemplaar. Al zijn er ook mensen die een gele auto zien die te lang in de zon heeft gestaan.

Spotter: @justawheelchairguy

Austin Yellow is een goudachtige geeltint die we redelijk vaak zien. Dit was namelijk de introductiekleur van de F82 M4 en ook op de M3 van die generatie was deze kleur leverbaar. Op andere modellen is deze kleur echter niet geleverd, dus op deze M2 Competition is het een Individual-kleur. Als het inderdaad een originele kleur is. We weten dat er sowieso één M2 in Austin Yellow is geleverd, want matrassenkoning Michael Fux had er eentje.

Spotter: @spotcrewda

Bij Speed Yellow denk je aan Porsche, maar BMW levert ook Speed Yellow als Individual-kleur. Een grote BMW uitvoeren in zo’n kleur is gewaagd, maar zeg nou zelf: het staat de M8 verdraaid goed.

Spotter: @kuifje

Deze kleur mag natuurlijk niet ontbreken: Phoenix Yellow. Bekend van de E46, maar ook geleverd op de eerste generatie Z4. Aangezien Phoenix Yellow op een Z4 zeldzamer is, kiezen we voor de laatste. Met een Z4 Coupé in deze kleur heb je een echte eyecatcher te pakken.

Spotter: @spotcrewda

Na de eerste generatie M4 werd ook de tweede generatie M4 geïntroduceerd in geel. Voor deze gelegenheid hadden de verfmengers van BMW weer een nieuwe tint gecreëerd: São Paulo Yellow. Deze kleur heeft vervolgens ook zijn weg gevonden naar de X3 M en de X4 M. Daarmee val je lekker op tussen al alle andere SUV’s.

Spotter: @supercarspotternl

Een mandarijn is meestal oranje, maar toch lijkt de kleur Mandarin verdacht op geel. Die nemen we dus ook gewoon mee in dit lijstje. Er was kennelijk ook een Mandarin I, maar Mandarin II kennen we van de M4 30 Jahre Edition. Met die auto vierde BMW het 30-jarig bestaan van de M4… eh… M3 Cabrio.

Spotter: @tsjiekoofficial

Dit is de kleur die ondergetekende graag op zijn Z4 had willen hebben, maar ja, vind er maar eens eentje… Deze kleur – vernoemd naar een Chileense woestijn – was standaard te krijgen op de Z4, maar de meest eigenaren kozen toch voor een veilige kleur. Zonde, want een roadster mag best een opvallend kleurtje hebben.

Heb je ook een gele BMW gespot (of iets anders)? Dan zien we je foto’s graag verschijnen op Autoblog Spots!