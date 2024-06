Autoblog advies: beste familieauto voor 15 mille

Wat is eigenlijk de beste familieauto als je 15 mille kunt stukslaan?

Kennen jullie de Fiat Croma nog? Er waren twee generaties en Autobloglezer Edwin heeft er een van de tweede generatie. Die werd destijds door Fiat als ‘Comfort Wagon’ in de markt gezet. Het moest een comfortabele (duh), praktische en ruime familieauto zijn die je ook zakelijk kon inzetten. Ondanks dat het puike auto’s waren, verkocht de auto maar moeizaam. Onterecht, want Edwin heeft er al jaren plezier van. Anno 2024 doet zijn exemplaar uit 2007 nog steeds. Hij rijdt er al 10 jaar in!

Zoektocht familieauto voor 15 mille

Het is nu echter tijd voor een opvolger. Naast de leeftijd speelt er nog iets mee: de Croma biedt plaats aan vijf personen maximaal en Edwin zoekt een auto met zeven zitplaatsen. Ook wil hij graag nu een automaat. Tevens moet er een beetje een fatsoenlijke motor inzitten, geen 1.0 of 1.2 driecilinder. Edwin is dan ook huiverig voor de 1.2 PSA motor, die in veel modellen zit. Ook moet de bagageruimte heel er groot zijn en de algehele ruimte minimaal op niveau van de Croma, liever ietsje groter. Kortom: we kunnen op zoek naar een familieauto.

De wensen en eisen voor de beste familieauto voor 15 mille kun je hieronder vinden:

Huidige / vorige auto’s: Fiat Croma 1.8 (2007) Koop / lease: Koop Budget: € 15.000 Jaarkilometrage: 10.000 – 15.000 Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: De Croma wordt intussen wat ouder (17) Gezinssamenstelling: Opa en oma die vaak op kleinkinderen passen Voorkeursmerken / modellen: Niet persé No-go merken / modellen: Niet persé

Verbruik: Spritmonitor

Brandstofprijs: United Consumers, € 2,174 per liter Super

Verzekering: gemiddelde van meerdere aanbieders (WA+, inwoner Utrecht, 40 jaar, 10 schadevrije jaren)

Motorrijtuigenbelasting: Belastingdienst

Disclaimer: de angst voor PSA is niet helemaal terecht

Eigenlijk moet je bang zijn voor een hele hoop automerken. Er zijn namelijk bepaalde motoren die enorm veel last hebben van ernstige issues. En ja, de 1.2 PureTech-motor van bepaalde bouwjaren kent issues, maar ook bepaalde modellen van Ford (EcoBoost) en Volkswagen (TSI) hebben motoren waarbij je voorzichtig moet zijn. Dus je moet eigenlijk voor nog meer motoren bang zijn. Zeker in een MPV moet je vragen of het wel verstandig is. Met zeven personen, bagage, wellicht nog een kar erachter ben je zo’n turboblokje aan het tergen als je in Zuid-Frankrijk steile bergen oprijdt.

Toyota Verso 1.8 Dynamic Business

€ 13.950

2012

170.000 km

Wat is het?

De meest verstandige keuze die je maar kunt maken. Een Toyota Verso was lange tijd dé keuze als je een familieauto zocht. De auto begon ooit zijn carrière als Corolla Verso, maar groeide uit tot een eigen model. Stiekem heeft de Verso meer Avensis-techniek dan techniek van een Corolla. Het is een typisch Japanse auto (ondanks dat ‘ie in Turkije gebouwd is). Dus rechttoe, rechtaan en weinig franje. Wel druipt de kwaliteit eraf. Nieuw was het allemaal niet bijzonder, maar de tand des tijds heeft er nog niet aan kunnen knagen. De Mazda 5 is overigens een uitstekend soortgelijk alternatief!

Hoe rijdt het?

Als een Toyota. Dat kun je zowel positief als negatief opvatten. Niemand gaat op een zondagochtend zijn Verso warmdraaien om eens even lekker een paar B-wegen te nemen. Anderzijds is er niet echt iets op aan te merken. Anno 2024 is die besturing niet eens zo heel erg verkeerd. De motor is een beetje futloos onderin (zeker met zware bepakking), maar je moet een beetje toeren maken om vooruit te komen. Het rijdt zoals auto’s vroeger altijd reden en daar is eigenlijk niets mis mee. Die automaat is een CVT. Eigenlijk rijdt het al met al het fijnst als je geen haast hebt.

Kosten Toyota Verso

Verbruik: 1 op 12,52

Brandstofkosten: € 218

Gewicht: 1.445 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 74

Verzekering: € 50

Totale kosten per maand: €342

Onderhoudsprognose

Toen deze auto’s nieuw waren, achtte het journaille dat de Verso een tikkeltje outdated was ten opzichte van de concurrentie. En dat was ook zo. Maar de tijd heeft het een en ander rechtgezet. Toyota maakte geen gebruik van downsizing en automaten met dubbele koppeling. De beproefde techniek die Toyota toepast, werkt anno 2024 nog prima. Dat is lekker duurzaam!

Afschrijvingsprognose

Op dit punt scoren Toyota’s goed en de Verso is geen uitzondering. Kijk maar: je betaalt alsog 13.950 voor een auto uit 2012 (dat is gewoon 12 jaar oud…) met 170.000 km op de klok. Toyota’s staan bekend om hun betrouwbaarheid en in het lagere prijssegment der occasions, is dat een groot verkoopargument. Ook na veel meer kilometers: dan staat de export te springen om ze over te nemen. Dus je zult wel ietsje afschrijven, maar het valt enigszins mee, ook als je lang ermee gaat doorrijden.

Mitsubishi Grandis 2.4 InSport Automaat

€ 14.950

2009

95.000 km

Wat is het?

Mitsubishi is de Lance Stroll onder de fabrikanten. 19 van hun auto’s zijn gemiddeld en saai, maar nummer 20 is dan ineens briljant. Deze Grandis is echt enorm goed en was destijds bij introductie een regelrechte sensatie. De Grandis is niet enorm hoog, maar zoekt het meer in de lengte. Het is dus niet een typisch busje. Desondanks heb je wel de functionaliteit van een MPV. Het is dus een puike familieauto. Ondanks dat het een herkenbaar design is, komt het niet extreem verouderd over. Knap, hoor. Het uiterlijk kan de leeftijd goed verbloemen, het interieur ietsje minder. Dat is voor een Japanner op zich overigens heel ordentelijk. Lekker is de ruimte, een half maatje groter dan de midi-MPV’s.

Hoe rijdt het?

Hier kunnen we kort over zijn: gewoon zoals een MPV van die tijd. Niet verkeerd, maar zeker niet bijzonder. De wegligging is afgestemd om de inzittenden hun eten binnen te laten houden, niet zozeer om een rallyparcours af te leggen. Het motortje is wel een lekkere unit. Tegenwoordig kennen we geen grote viercilinder benzinemotoren meer en dat is zonde. De 2.4 reageert lekker op het gas, heeft redelijk wat power en klinkt niet onaardig. Gewoon prima. Die CVT-automaat doet ook hier zijn werk het best als je gewoon normaal rijdt. Speciale vermelding voor de besturing, die is zo doods als de blik van de moeder van Mrs Mac en vager dan de ogen van Rutte tijdens een vragenuurtje.

Kosten Mitsubishi Grandis

Verbruik: 1 op 8,45

Brandstofkosten: € 322

Gewicht: 1.630 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 91

Verzekering: € 55

Totale kosten per maand: € 468

Onderhoudsprognose

Nou, dit is een leuke. Het is een Japanse auto en dan ook nog eens een van de laatste van de serie. Dus in principe kan hier niets aan kapot gaan, mits de auto juist onderhouden is. Houd er wel rekening mee dat het gewoon oudere auto’s aan het worden zijn. Dus daar horen ook gewoon leeftijdsgebonden gebreken aan vast.

Afschrijvingsprognose

Niemand kent het, dus je moet het helemaal oprijden. Dat is ietsje gechargeerd. Je ziet in veel gevallen dat oudere Japanse auto’s behoorlijk geliefd zijn, alleen verkochten ze nieuw destijds niet zo goed. Dat reflecteert zich in de occasionprijzen. Sowieso is Japans, MPV en benzine altijd perfect voor export. Als je na 10 jaar hiermee klaar bent, gaat ‘ie op de boot om vervolgens nog 20 jaar als taxi rond te rijden in een bananenrepubliek. Zoals Nederland over 10 jaar.

Opel Zafira Tourer 1.4 Edition

€ 14.950

2016

130.000 km

Wat is het?

De derde generatie Zafira. Dat is de minst populaire van de drie, maar wel de beste. De Duitsers hadden enorm hun best gedaan om van de Opel Zafira een geweldige allround familieauto te maken en dat is absoluut gelukt. Het nadeel was dat de hele wereld ineens een krappere, zwaardere en loggere crossover wilde en dit gedeelte van de markt compleet compleet opdroogde.

Hoe rijdt het?

In dit overzicht: magistraal. De Opel Zafira is écht heel erg goed. Om je even een idee te geven, dit rijdt als een Opel Insignia qua demping, vering, isolatie en verfijning. Waar een Scénic aanvoelt als een grote Mégane (gechargeerd), is de Zafira relaxter, stiller en comfortabeler. Sportief is ‘ie absoluut niet, maar mocht je iets harder rijden op de Autobahn in een familieauto, dan wil je in deze Zafira zitten.

De motor is een downsize-blokje, maar levert keurige prestaties en is behoorlijk soepel. Je hebt niet het idee dat hier slechts 1.389 cc’s voor je aan het werk zijn. Wel is het zo dat op deellast het uitstekend rijdt en op vollast je vervolgens ook niet heel veel extra krijgt. Maar op deellast is deze Zafira vlotter dan de andere uit dit overzicht.

Kosten

Verbruik: 1 op 11,49

Brandstofkosten: € 237

Gewicht: 1.533 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 82

Verzekering: € 45

Totale kosten per maand: € 364

Onderhoudsprognose:

Het valt eigenlijk heel erg mee met de Zafira Tourer qua aandachtspunten. Die stoelen zijn in principe bovengemiddeld puik, maar willen nog weleens iets speling vertonen. Ook zijn er wat elektrische issues, werkt de handrem niet altijd denderend en is het navigatiesysteem net zo bedrijfszeker als Homer Simpson. Bij de 1.4 turbo motor moet je sowieso de motor even koud horen starten. Let even op een rateltje van de ketting. Helaas een issue waar heel veel motoren last van hebben. Dus van de downsize motoren is dit een puike keuze, maar alsnog dus even goed opletten, dus!

Afschrijvingsprognose

We zijn benieuwd hoe deze markt zich gaat ontwikkelen, want het aanbod MPV’s is aan het opdrogen, maar er komen ondanks torenhoge costs of living heel af en toe nog altijd gezinnen bij. In dit prijssegment (en daaronder) is functionaliteit vaak belangrijker dan dat er ooit hip heeft uitgezien. Dus het grootste gedeelte van de afschrijving zit erop. Desondanks leert de geschiedenis ook dat Zafira’s nog gewoon doorzakken naar het nulpunt uiteindelijk. Dus uiteindelijk zal dat ook met deze gaan gebeuren, wellicht niet zo snel als voorheen. Iets met vraag en aanbod.

YOLO: Volkswagen Routan V6

€ 13.995

2010

130.000

Wat is het?

Ja, dit is een kromme. Routan is een anagram voor Touran, maar de Routan is ook een Chrysler Town & Country met een Volkswagen-sausje eroverheen. Het grappige is dat je de Chrysler-versie wél in Nederland kon krijgen, maar de Routan niet. Met de Volkswagen Routan wilde VW een concurrent hebben voor de Honda Odyssey en Toyota Sienna in Amerika. Een succes werd het niet, want de verschillen met de Chrysler waren niet erg groot. Dat gezegd hebbende is het nu een puike occasion en briljante familieauto. Dit is geen Midi-MPV of een iets grote MPV, nee, dit is gewoon een fullsize MPV (die ze in de VS verwarrend genoeg Minivan noemen). Dat betekent dat je écht een hele puist ruimte hebt.

Hoe rijdt het?

Voor de zeilers onder ons: als een Bavaria 38 Holiday. We zijn er bijna van overtuigd dat de Routan standaard stootwillen en landvasten meekreeg. Het deint allemaal een beetje en alles reageert wat indirect. Dat gezegd hebbende, een grote auto heeft ook voordelen en in dit geval is dat de enorme wielbasis en spoorbreedte die zorgen voor een bepaalde hoeveelheid rust. Ook de motor draagt daaraan zijn steentje bij. Het ding is verschrikkelijk inefficiënt, maar de V6 spint altijd rustig in het vooronder en klinkt zelfs best leuk. Zeker in vergelijk met de rest van de auto’s in dit overzicht.

Kosten

Verbruik: 1 op 9,05

Brandstofkosten: € 301

Gewicht: 2.025 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 123

Verzekering: € 65

Totale kosten per maand: € 489

Onderhoudsprognose

Specifiek voor de Routan hebben we geen aankoopadvies. Simpelweg omdat de auto bijna niet voorkomt. Maar de Chrysler Grand Voyager is wel hier geleverd (later zelfs als Lancia Grand Voyager). De betrouwbaarheid is niet heel erg denderend. In principe zijn de motor en bak niet slecht. Het is vooral de matige afwerking van alles. Check dus ook of alle electronica werkt. Met name die elektrische deuren konden weleens open gaan terwijl je niet op het knopje had gedrukt. Het is wel een spannende feature nietwaar?

Afschrijvingsprognose

Niemand kent het, dus niemand zoekt ernaar. Dat betekent dat de Routan op een andere manier interessant gemaakt moet worden. Aan de andere kant koop je ook voor weinig een hele dikke auto, dus je hebt nu zelf ook voordeel van de grote afschrijving. Misschien dat je het ooit nog verkoopt aan een Volkswagen-fanboy met voortplantingsdrang die iets bijzonders wil, maar reken er maar op dat dit nog wel eventjes afschrijft. Lekker oprijden dus.

Conclusie beste familieauto voor 15 mille

Wat is dan de beste keuze tussen deze 4 toppers? Dat is maar net wat je belangrijk vindt. De Toyota is een prima optie, met de beperkte ruimte als enige grote nadeel. De Mitsubishi ziet er geweldig uit en is een lekkere maat groter én betrouwbaar. Maar ja, vind ze maar eens in nette staat. Er zijn meerdere families die een paar exemplaren hebben opgereden.

De Volkswagen Routan is leuk als je de Blits wil maken tijdens het Wörthersee-evenement, maar het voelt echt als een Zeeman T-Shirt waar ze ‘Boss Hugo Boss by Hugo Boss’ op hebben geschreven. Met andere woorden: de beleving stopt bij de badge. Dus blijft over: de Opel Zafira Tourer. Net even wat ruimer dan de Toyota, plus mooiere materialen en afwerking. Ook qua rijden is het prettiger. Dus weeg af wat je belangrijk vindt en koop daarna gewoon die Routan en ga voor een VR6-swap.

