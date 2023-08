Horrorcrash: BMW M8 Cabrio over de kop op N309

Bij de BMW M8 Cabrio crash op de N309 is helaas een dode te betreuren.

Een vreselijk eenzijdig verkeersongeval, gisteren aan het begin van de avond op de N309 Eperweg tussen ’t Harde en Epe. De bestuurder van een grijze BMW M8 Competition Cabrio verloor tijdens een hevige regenbui de macht over het stuur van de auto. De BMW raakte van de weg, botste tegen een stel bomen en kwam op de kop tot stilstand.

In de auto zaten twee inzittenden. De bijrijder is door het ongeval om het leven gekomen. De bestuurder is met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Hulpdiensten werden rond 18:15 gealarmeerd en kwamen in grote getale naar het incident. Onder andere een traumahelikopter kwam ter plaatse. Vanwege beknelling werd de brandweer opgeroepen om noodbevrijdingen uit te voeren.

BMW M8 Cabrio crash

De BMW M8 Competition Cabrio in kwestie raakte ernstig beschadigd bij het ongeval. Van de auto is niet veel meer over. Het is één van de krachtigste auto’s binnen het M-gamma. Met 625 pk en 750 Nm koppel uit een 4.4-liter biturbo V8.

Dankzij M xDrive snelt de Cabrio in 3,3 seconden naar de honderd onder ideale omstandigheden. Zeker niet tijdens de omstandigheden van gisteravond. De topsnelheid ligt op 305 km/u in combinatie met het M Drivers Package.

De politie heeft uitgebreid sporenonderzoek verricht. Daarbij werd voor een deel van de avond de weg afgesloten voor het verkeer. Een bergingsbedrijf heeft de BMW M8 Competition Cabrio opgetakeld en meegenomen. Onderzoek moet uitwijzen hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.

Fotocredit: News United