Gedurft! NL’er kiest voor Dakar Yellow op 5 Serie

En Dakar Yellow staat de BMW 5 Serie Touring verdraaid goed.

Historische kleuren toepassen op een moderne auto. Altijd doen, mits je er de pegels voor over hebt. Want vaak gaat dit buiten de gebruikelijke configurator en rekent het merk daar een dikke meerprijs voor. Maar dan heb je ook wat zullen we maar zeggen.

In Nederland voeren tinten als grijs, zwart en wit de boventoon. Een kleurtje is eng, vinden maar veel mensen. Gelukkig is deze Nederlander niet zo bang. De eigenaar van deze BMW 5 Serie Touring koos voor iconische kleur Dakar Yellow! De tint is onderdeel van het Individual kleurenpallet bij BMW.

Dakar Yellow werd oorspronkelijk geïntroduceerd op de facelift van de tweede generatie BMW M3. En hoewel een M3 wat beter gepast had in dat kader, misstaat het zeker niet op een moderne 5 Serie Touring.

Daar bleef het niet bij. De M Performance catalagos werd er ook bijgepakt om de 5 Serie wat verder aan te kleden. In plaats van de standaard 19 inch wielen, werd gekozen voor een M Performance 20 inch zomerset. De winterwielen zijn overigens wel 19 inch van formaat.

Als we iets van een kritiekpuntje mogen hebben. Rode remklauwen gaan niet zo heel lekker samen met de gele kleur. Je hebt dan gauw het “Bassie & Adriaan effect” te pakken. Maar goed, het is dan ook niet onze 5 Serie ;). Een Dakar Yellow BMW 5 Serie Touring is hoe dan ook een aanwinst voor de Nederlandse wegen. Zoiets kun je alleen maar toejuichen.

Fotocredit: BMW Renova op LinkedIn en dakaryellowtouring via Instagram