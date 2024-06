Zoals deze AMG rijdt er geen tweede rond in Nederland

Op Marktplaats is een unieke AMG verschenen.

De Mercedes SLK 55 AMG is tot op de dag vandaag een unieke auto. Een dikke V8 in een compacte roadster, dat is iets wat we de laatste decennia verder nergens gezien hebben. En dat gaan we in de toekomst zeker niet meer terugzien.

Het wordt helemaal bijzonder als je een SLK 55 AMG met een kleurtje hebt. Die zijn namelijk heel erg lastig te vinden (weet ik uit ervaring). Er is nu echter een knalrode SLK 55 AMG opgedoken op Marktplaats. De RDW-database werkt even niet mee, maar dit zou wel eens de enige in deze kleur kunnen zijn in Nederland.

Het gaat om de tweede generatie SLK 55 AMG (de R172), die nog een stuk zeldzamer is dan de eerste. De R172 mist de SLR-neus die de R171 zo cool maakte, maar toch is er ook wat te zeggen voor deze generatie. De proporties kloppen net wat beter en de achterlichten zijn ook een vooruitgang.

Hoewel de R172 een doorontwikkeling was van de R171 ligt onder de motorkap NIET dezelfde V8. De 5,4 liter V8 met 360 pk heeft plaats gemaakt voor de 5,5 liter V8 met 421 pk. Deze is gebaseerd op de V8 uit onder meer de E 63 AMG, maar dan zonder de twee turbo’s. Dit blok heeft alléén in de SLK 55 AMG gelegen, want de auto nog unieker maakt.

Nog een belangrijk pluspunt van de R172 ten opzichte van zijn voorganger is het interieur (wat helaas nauwelijks te zien is op de foto’s). Het interieur van de R171 was niks bijzonders, maar de R172 heeft juist wel een gaaf interieur. Vanbinnen is het namelijk alsof je in een kleine SLS AMG zit.

Ondergetekende zou deze auto heel graag toevoegen aan de Autoblog Garage, maar helaas: ik heb net al een andere rode roadster aangeschaft (daarover binnenkort meer). Iemand anders mag dus een bod doen op Marktplaats, waar er €45.000 voor gevraagd wordt voor deze unieke AMG. Als je toevallig nog een 993 hebt staan is dat een pré, want daar wil de huidige eigenaar wel op inruilen.