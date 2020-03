Gespot: jullie uploads afgelopen maand

We vergeten jullie niet: aangezien er een maand vol met uploads is geweest, geven wij jullie het Autojunk maandoverzicht.

Jullie auto’s

Renault Clio en Ducati Monster 696 van @thomcarspotter

Sommige mensen zullen zich nooit wagen aan het rijden op een motor, maar er zijn ook een hoop motorrijders die zweren bij het vrije leven op een tweewieler. Veelspotter op Autojunk Thom plaatst tussen zijn spots door eens zijn best of both worlds: naast een recent aangeschafte Renault Clio GT heeft hij ook een Ducati Monster 696. Hoezo, keuze?

Autobianchi Bianchina Panoramica van @volvos

Aan de compleet andere kant van het spectrum vinden we een klassieke Autobianchi. Een mooie klassieker die goed verzorgd wordt door diens uploader. Technisch gezien is het een stationwagon-versie van de Bianchina, waarmee het wellicht één van de weinige stationwagons is die je echt overal kunt parkeren.

Volkswagen Typ 181 van @jeroen181

De officiële naam is Typ 181, maar deze auto kent men beter als de Kubelwagen of in de VS als ‘The Thing’. Het is ook altijd maar een maf ding geweest, met zijn militaire achtergrond en neerklapbare voorruit. Helemaal wat uploader Jeroen ermee heeft gedaan: de auto is enorm verlaagd. Een bijzonder apparaat om te zien!

Land Rover Series III van @tombarry

De Land Rover Defender behoeft geen uitleg, zijn voorganger Series III eigenlijk ook niet. Er is een grote fanclub voor de potente 4×4 van Land Rover. Dat ook oude varianten van de auto nog tot genoeg in staat zijn, bewijst de Series III van Tom die gewoon een rondje sneeuwrijk Noorwegen heeft gemaakt. De foto’s spreken boekdelen.

Spots

Aston Martin DBS Superleggera ‘On Her Majesty’s Secret Service’

Sportwagens en supercars in Nederland zijn duur, maar ze worden wel gekocht. Zoals de gelimiteerde ‘James Bond’-editie van de DBS Superleggera. @bastiaanfidder spotte er eentje op Nederlands kenteken. De eigenaar heeft er naar verluidt twee, de tweede heeft een opeenvolgend kenteken.

Mercedes E-Klasse…. of toch niet?

In een donkere parkeergarage springt een knalblauwe E-Klasse al snel in het oog. Als je erachter komt dat het een E55 AMG is, pak je al wat sneller je camera erbij. Als je vervolgens wat foto’s wil van de voorkant, is het nog bijzonderder: de E55 heeft de koplampen van een CLS en de bumper van een Porsche 911 Turbo. De vreemde creatie heet Pogea Cassiopeia en ze zijn vrij zeldzaam, maar @wolfssjrd wist er eentje te vinden in Maastricht.

Aston Martin V8 Sportsman Shooting Brake

Over stationwagon-achtige zeldzaamheden gesproken: deze Aston Martin V8 Shooting Brake zie je ook niet elke dag. Aston Martin had met hun hoekige design destijds sowieso geen pareltjes in huis, maar van deze kunnen we gerust zeggen dat het een misbaksel betreft. Er zijn er dan ook maar een stuk of drie van. Eentje spotten is vervolgens lastiger, maar het lukte @spotcrewda. Wel op een plek waar de kans al wat groter is: Londen.

Lamborghini Reventón

Met zijn 20 exemplaren is zo’n Reventón helemaal niet gelimiteerd vergeleken met een Pogea E55 of Aston Sportsman. En toch: vind maar eens zo’n straaljager-geïnspireerde Lambo-special. Wederom was het @spotcrewda die het geluk had om er eentje in het wild op de foto te zetten en wat blijft het toch een bloedgaaf apparaat.

Shoots

BMW M3 CS Touring

Hé, die bestaat helemaal niet! Nee, BMW heeft zelf de M3 Touring nooit verder laten gaan dan het pre-productiestadium. Een Nederlander pakte het heft in eigen handen en produceerde zelf een M3 Touring, maar dan als ‘CS’-versie. Bijzonder: @supercarspotternl mocht hem op de foto zetten.

Tesla Model 3 met Vorsteiner bodykit

Nu Tesla zo lekker boert in Nederland, ontstaan er succesproblemen. Want er zijn zoveel Model 3’s in zo weinig kleuren in Nederland: hoe vind je nog de jouwe terug? @thomaster heeft een set gemaakt van een Model 3 die wat makkelijker te herkennen is, door zijn dikke Vorsteiner-tuningset. Hoef je geen twee keer te kijken.