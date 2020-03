Ruf SCR is de meest briljante auto van vandaag

Bij deze Ruf SCR komen wij gewoon superlatieven te kort.

Het is de week van de bijzondere Porsche, zo lijkt het. Nee, niet uit zijn voegen getunede Gemballa’s of 9FF’s. Het gaat om zorgvuldig aangepaste en verfijnde Porsches.

Zo zagen we eergisteren deze 964 van een modemerk. Gisteren kwam er een bloedmooie Singer voorbij, evenals een Ruf met terreinwagenkwaliteiten. Persoonlijk vond ik dat nogal een domper: een 911 verhogen, wat grove banden eronder en een schep op het dak.

Alois Ruf

Gelukkig kondigde Alois Ruf Sr. een hele rits nieuwe Rufs aan. Net als met andere tuners laat Ruf nu pas zijn nieuwe modellen zien. Dat is op zich heel erg begrijpelijk. Ruf is een kleine fabrikant en hun nieuws zou natuurlijk onder kunnen sneeuwen bij de grote wereldprimeurs. Een daarvan is de Ruf SCR.

Pfaffenhausen

De Ruf SCR is de nieuwste aanwinst voor de fabrikant uit Pfaffenhausen. Mocht de auto je enigszins bekend voorkomen, dan is dat goed mogelijk. De auto was voorheen een prototype, dit is het productie model. Aangezien het prototype werkelijk briljant was, hebben ze gelukkig er niet al te veel aan veranderd.

Géén Porsche

Het belangrijkste aan de Ruf SCR is dat het géén Porsche is. De basis van de auto is namelijk een karwei van de heren van RUF zélf. Het is een koolstofvezel monocoque die toevallig heel erg lijkt op een Porsche 911. Inderdaad, net als de nieuwe interpretatie van de Ruf CTR Yellowbird.

Hoogtoerig

De Ruf SCR is een stuk minder snel dan de CTR, maar misschien nog wel gaver. De motor is namelijk een vloeistofgekoelde zescilinder boxermotor. Deze is in dit geval níet voorzien van een dubbele turbo. Jazeker, de Ruf SCR is zo’n auto die nog een geheel atmosferische motor tot zijn beschikking heeft. Bij precies 8.270 toeren levert dit blok 510 Duitse paarden. het maximale koppel wordt geleverd bij 5.760 toeren en bedraagt 470 Nm.

Samenstelling

De samenstelling qua kleuren is helemaal goed bij de Ruf SCR. Er is gekozen voor donkergroen, wat de auto een chique en klassiek voorkomen geeft, zonder dat het oubollig wordt. Het interieur is ook erg geslaagd. Er is gebruik gemaakt van karamelkleurig leder en natuurlijk de verplichte ruitbekleding. Ditmaal zwart-wit voor de zittingen in de kuipstoelen.

Nadelen

Heel erg leuk allemaal, maar zijn er dan helemaal geen nadelen? Eh, jawel. De Ruf SCR zal altijd een zeldzaamheid blijven. Ruf gaat er niet meer dan 15 per jaar van bouwen. Tweede nadeel is de prijs: 650.000 euro vóór belastingen.

Meer lezen over Ruf? Hier lees je alles over de ontstaansgeschiedenis van Ruf.